Спектакль по классической драме М. Е. Салтыкова-Щедрина. Постановка Лысьвенского театра драмы им. А. А. Савина на Большой сцене театра «Красный факел»

Лысьвенский театр драмы им. А. А. Савина представит спектакль на Большой сцене театра «Красный факел» в рамках Летнего театрального фестиваля. Это драма, основанная на произведении Михаила Салтыкова-Щедрина, режиссером которой является Дмитрий Акимов.

О спектакле

Спектакль создан в рамках национального проекта «Культура» и федерального проекта «Культура малой Родины». Он является номинантом на российскую национальную театральную премию «Золотая маска» в сезоне 2023-2024 годов.

Роман Салтыкова-Щедрина занимает важное место в ряду лучших социально-психологических произведений русской литературы. В нем исследуются причины и симптомы тяжёлой духовной болезни, известной как «нравственная анемия», что актуально уже более ста лет.

Сюжет и темы

История рассказывает о жизни одной семьи, в которой разрушаются устои и ценности. Вечный конфликт «отцов и детей» выходит далеко за пределы этого семейного круга, открывая страшные бездны человеческой природы. Центральным героем становится существо, пропитавшееся чудовищной силой лжи и лицемерия.

Спектакль поднимает сложные вопросы: кто виноват в вырождении «человека»? Откуда берутся беды общества? И может ли загубленная человеческая душа раскаяться и заслужить прощение? Ответы на эти вопросы не так просто найти, но зрители смогут попробовать их разгадать вместе с актерами.

Почему стоит посетить

Не упустите возможность увидеть один из самых загадочных текстов 19 века на сцене Лысьвенского театра. Это выступление станет не только театральным событием, но и поводом для глубоких размышлений о важнейших вопросах человеческой жизни.