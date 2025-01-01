Постановка Губернского театра по М. Е. Салтыкову-Щедрину

Спектакль, созданный в рамках национального проекта «Культура» и федерального проекта «Культура малой Родины», приглашает зрителей погрузиться в мир одного из лучших социально-психологических произведений русской литературы. Номинант на российскую национальную театральную премию «Золотая маска» (сезон 2023-2024), он обещает стать знаковым событием в театральной жизни.

Сюжет и основные темы

Произведение Романа Салтыкова-Щедрина исследует причины и симптомы тяжёлой духовной болезни, известной как «нравственная анемия». Это загадочный текст 19 века, который с новой силой звучит на сцене лысьвенского театра. Спектакль рассказывает историю одной семьи, в которой разрушаются все устои и ценности.

Конфликт «отцов и детей» вырывается за рамки семейных отношений, показывая глубинные бездны человеческой природы. Центральным героем становится существо, пропитавшееся чудовищной силой лжи и лицемерия.

Актуальность вопросов

Спектакль задаёт сложные вопросы: Кто виноват в вырождении «человека»? Откуда все беды общества? Способна ли загубленная человеческая душа раскаяться и заслужить прощение? Ответы на эти вопросы не так легко найти, но коллектив театра постарается предложить зрителям свои размышления.

Не упустите возможность стать частью этого важного театрального события. Мы ждем вас на премьере!