Спектакль Господа Головлевы. Семейный суд

«Господа Головлевы» М. Е. Салтыкова-Щедрина — театральная история о тёмных сторонах дворянской жизни

Спектакль студента-режиссера Георгия Тюмрюкова, который учится на 3 курсе РД ЗФО в мастерской А. М. Крикливого, основан на первой главе известного романа Михаила Егорьевича Салтыкова-Щедрина. В постановке принимают участие студенты актерской группы 3 очного курса мастерской П. В. Южакова, а также студенты 3 курса заочной формы обучения мастерской С. В. Галкиной.

О романе

Роман «Господа Головлевы» — это одно из самых загадочных произведений русской литературы XIX века. Он погружает читателя в холодное и жестокое описание быта дворянской семьи, живущей в глухой деревне среди дремучих лесов.

Сюжет спектакля

Центральная фигура истории — Арина Петровна, одиозная мать, которая единолично управляет делами имения и за годы своего правления накапливает значительный капитал с помощью таинственных манипуляций. Однако внезапное возвращение старшего сына из Москвы, где он погружался в кутежи и ополченские злоключения, ставит под сомнение её власть. Это событие заставляет главу семейства отказаться от самодержавных замашек и инициировать Семейный суд.

Интересные факты

Роман Салтыкова-Щедрина не только раскрывает тёмные стороны дворянской жизни, но и является ярким примером сатиры на общественные нравы своего времени. Премьера спектакля обещает быть насыщенной и драматичной, ведь в нём затрагиваются темы власти, денег и семейных отношений, которые актуальны и в современном обществе.

Не упустите возможность увидеть эту захватывающую историю на сцене! Премьера состоится в ближайшие выходные.