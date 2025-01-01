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Господа Головлевы. Семейный суд
Киноафиша Господа Головлевы. Семейный суд

Спектакль Господа Головлевы. Семейный суд

16+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Господа Головлевы» М. Е. Салтыкова-Щедрина — театральная история о тёмных сторонах дворянской жизни

Спектакль студента-режиссера Георгия Тюмрюкова, который учится на 3 курсе РД ЗФО в мастерской А. М. Крикливого, основан на первой главе известного романа Михаила Егорьевича Салтыкова-Щедрина. В постановке принимают участие студенты актерской группы 3 очного курса мастерской П. В. Южакова, а также студенты 3 курса заочной формы обучения мастерской С. В. Галкиной.

О романе

Роман «Господа Головлевы» — это одно из самых загадочных произведений русской литературы XIX века. Он погружает читателя в холодное и жестокое описание быта дворянской семьи, живущей в глухой деревне среди дремучих лесов.

Сюжет спектакля

Центральная фигура истории — Арина Петровна, одиозная мать, которая единолично управляет делами имения и за годы своего правления накапливает значительный капитал с помощью таинственных манипуляций. Однако внезапное возвращение старшего сына из Москвы, где он погружался в кутежи и ополченские злоключения, ставит под сомнение её власть. Это событие заставляет главу семейства отказаться от самодержавных замашек и инициировать Семейный суд.

Интересные факты

Роман Салтыкова-Щедрина не только раскрывает тёмные стороны дворянской жизни, но и является ярким примером сатиры на общественные нравы своего времени. Премьера спектакля обещает быть насыщенной и драматичной, ведь в нём затрагиваются темы власти, денег и семейных отношений, которые актуальны и в современном обществе.

Не упустите возможность увидеть эту захватывающую историю на сцене! Премьера состоится в ближайшие выходные.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 22 сентября
Театральный центр «Энергия» Новосибирск, Красный просп., 171/4
19:00 от 500 ₽

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