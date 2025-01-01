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Спектакль Господа Г...

Постановка
Русская антреприза им. Андрея Миронова 16+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Классика Салтыкова-Щедрина на сцене театра имени Миронова

Спектакль, основанный на «Господах Головлевых», обещает привнести новые грани в классическую историю. Зрители смогут увидеть, как актуальные темы, поднятые Салтыковым-Щедриным, перекликаются с современными реалиями. Это уникальная возможность погрузиться в мир, где каждое слово звучит с силой и глубиной, свойственной великой литературе.

Актуальность «Господ Головлевых»

Роман «Господа Головлевы» представляет собой глубокий анализ общественных проблем. Он отвечает на вопрос: откуда возникают беды общества? История одной семьи, в которой разрушаются устои и ценности, раскрывает конфликт отцов и детей. Этот конфликт, в данном случае — между матерью и её сыновьями, выходит за рамки семейных отношений и становится общечеловеческим.

Классика русской литературы

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин — один из выдающихся писателей-реалистов второй половины XIX века. Его творчество, включая роман «История одного города» и пьесу «Тени», стало классическим наследием русской литературы. На протяжении столетий произведения Салтыкова-Щедрина продолжают вдохновлять кинематографистов и театральных деятелей. Например, фильм «Иудушка Головлев» (1934) вошел в ряд культовых постановок, а его драматургия до сих пор звучит на сценах многих театров.

Режиссер
Влад Фурман
В ролях
Татьяна Ткач
Сергей Русскин
Анатолий Горин
Олег Куликович
Аркадий Коваль

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 12 сентября
Русская антреприза им. Андрея Миронова Санкт-Петербург, Большой просп. П.С., 75/35
19:00 от 1100 ₽

Фотографии

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