Госкапелла. Валерий Полянский

Посвящение Жанне Григорьевне Дозорцевой

Государственная академическая симфоническая капелла России готовится к значимому событию, посвященному 90-летию со дня рождения выдающегося дирижера Жанны Григорьевны Дозорцевой. В этот вечер на сцене выступят:

Дирижер: Валерий Полянский

Валерий Полянский Солист (альт): Сергей Полтавский

Программа вечера

В рамках концерта прозвучат произведения, которые отразят разнообразие музыкальных течений:

Гектор Берлиоз: «Гарольд в Италии» – симфония с солирующим альтом, основанная на поэмах Дж. Байрона.

«Гарольд в Италии» – симфония с солирующим альтом, основанная на поэмах Дж. Байрона. Морис Равель: «Болеро», M 81 – ставшее символом его творчества произведение с уникальной инструментовкой. «Вальс», M 72 – хореографическая поэма, где переплетаются музыка и танец. «Дафнис и Хлоя», M 57b – вторая сюита из знаменитого балета, полная чувственности и ярких красок.



Не упустите возможность насладиться вечерним концертом, который соединит в себе дух классической музыки и новаторский подход. Уникальные произведения, исполненные солистами и дирижером, создадут незабываемую атмосферу.