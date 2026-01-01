Оповещения от Киноафиши
Госкапелла. Валерий Полянский
Билеты от 500₽
12+
Возраст 12+
Билеты от 500₽

О концерте

Посвящение Жанне Григорьевне Дозорцевой

Государственная академическая симфоническая капелла России готовится к значимому событию, посвященному 90-летию со дня рождения выдающегося дирижера Жанны Григорьевны Дозорцевой. В этот вечер на сцене выступят:

  • Дирижер: Валерий Полянский
  • Солист (альт): Сергей Полтавский

Программа вечера

В рамках концерта прозвучат произведения, которые отразят разнообразие музыкальных течений:

  • Гектор Берлиоз: «Гарольд в Италии» – симфония с солирующим альтом, основанная на поэмах Дж. Байрона.
  • Морис Равель:
    • «Болеро», M 81 – ставшее символом его творчества произведение с уникальной инструментовкой.
    • «Вальс», M 72 – хореографическая поэма, где переплетаются музыка и танец.
    • «Дафнис и Хлоя», M 57b – вторая сюита из знаменитого балета, полная чувственности и ярких красок.

Не упустите возможность насладиться вечерним концертом, который соединит в себе дух классической музыки и новаторский подход. Уникальные произведения, исполненные солистами и дирижером, создадут незабываемую атмосферу.

Купить билет на концерт Госкапелла. Валерий Полянский

Апрель
18 апреля суббота
19:00
Концертный зал им. Чайковского Москва, Тверская, 31/4
от 500 ₽

