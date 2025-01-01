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Гоша Куценко. Творческий вечер
Билеты от 2500₽
Киноафиша Гоша Куценко. Творческий вечер

Спектакль Гоша Куценко. Творческий вечер

18+
Возраст 18+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Творческий вечер Гоши Куценко в столице

Приглашаем вас на уникальный авторский проект Гоши Куценко, который представляет собой творческий вечер с элементами театрального перфоманса, поэзии и музыки. Это событие обещает стать настоящим праздником для ценителей искусства!

Программа вечера

В программе вечера вы услышите душевные тексты, насладитесь акустической музыкой и увидите Standup-номера, которые создадут вдохновенную атмосферу, присущую только таланту Гоши Куценко. Каждый номер наполнен искренностью и эмоциями, что делает это мероприятие незабываемым.

О Гоше Куценко

Гоша Куценко – заслуженный артист России, известный широкой аудитории по таким фильмам, как «Ёлки», «Любовь-морковь», «Антикиллер», «Дневной дозор», «Ночной дозор», «Балканский рубеж» и «Параграф 78». Он не только талантливый актёр, но и учредитель благотворительного фонда «Шаг вместе», а также основатель единственного в России журнала «Жизнь с ДЦП. Проблемы и решения».

Награды и достижения

Гоша Куценко награждён медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени за его значительный вклад в развитие отечественной культуры, искусства и средств массовой информации. Его многолетняя деятельность вдохновляет и поддерживает многих!

Не упустите возможность стать частью этого яркого события! Творческий вечер Гоши Куценко – это шанс увидеть талант в новом свете и насладиться атмосферой, наполненной искусством и творчеством.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 ноября
МТ Music Bar Москва, Н.Арбат, 15
20:00 от 2500 ₽

Фотографии

Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер Гоша Куценко. Творческий вечер

В ближайшие дни

Волна
16+
Драма
Волна
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