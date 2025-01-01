Спектакль Гоша Куценко. Творческий вечер

Творческий вечер Гоши Куценко в столице

Приглашаем вас на уникальный авторский проект Гоши Куценко, который представляет собой творческий вечер с элементами театрального перфоманса, поэзии и музыки. Это событие обещает стать настоящим праздником для ценителей искусства!

Программа вечера

В программе вечера вы услышите душевные тексты, насладитесь акустической музыкой и увидите Standup-номера, которые создадут вдохновенную атмосферу, присущую только таланту Гоши Куценко. Каждый номер наполнен искренностью и эмоциями, что делает это мероприятие незабываемым.

О Гоше Куценко

Гоша Куценко – заслуженный артист России, известный широкой аудитории по таким фильмам, как «Ёлки», «Любовь-морковь», «Антикиллер», «Дневной дозор», «Ночной дозор», «Балканский рубеж» и «Параграф 78». Он не только талантливый актёр, но и учредитель благотворительного фонда «Шаг вместе», а также основатель единственного в России журнала «Жизнь с ДЦП. Проблемы и решения».

Награды и достижения

Гоша Куценко награждён медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени за его значительный вклад в развитие отечественной культуры, искусства и средств массовой информации. Его многолетняя деятельность вдохновляет и поддерживает многих!

Не упустите возможность стать частью этого яркого события! Творческий вечер Гоши Куценко – это шанс увидеть талант в новом свете и насладиться атмосферой, наполненной искусством и творчеством.