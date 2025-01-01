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Гоша Куценко. Слова под Музыку
Билеты от 5000₽
Киноафиша Гоша Куценко. Слова под Музыку

Гоша Куценко. Слова под Музыку

12+
Возраст 12+
Билеты от 5000₽

О концерте/спектакле

Авторский проект Гоши Куценко «Слова под Музыку»

Приглашаем вас на уникальное событие — авторский проект «Слова под Музыку», который объединяет элементы театрального перфоманса, поэзии и музыки. В этом проекте выступает заслуженный артист России Гоша Куценко, который подарит зрителям незабываемую атмосферу и душевные тексты.

Что вас ждет на концерте?

На концерте вы услышите как новые композиции, так и любимые хиты Гоши Куценко. Многие из этих произведений стали саундтреками к популярным фильмам и сериалам, включая «Скорую помощь», «Инсомнию» и «Без правил». Это отличная возможность насладиться не только музыкой, но и погрузиться в мир эмоций и впечатлений.

Состав группы

  • Гоша Куценко - исполнитель
  • Руслан Лукьянов - труба
  • Михаил Кадурин - гитара
  • Олег Канаков - бас-гитара
  • Илья Михеев - барабаны
  • Юлия Пак - бэк-вокал
  • Татьяна Кобзева - клавиши

Не упустите возможность

Присоединяйтесь к этому уникальному событию и подарите себе приятные воспоминания, наслаждаясь великолепной музыкой и талантом Гоши Куценко. Мы ждем вас на концерте!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 сентября
Дом винтажной музыки Москва, Орджоникидзе, 1
20:00 от 5000 ₽

Фотографии

Гоша Куценко. Слова под Музыку Гоша Куценко. Слова под Музыку Гоша Куценко. Слова под Музыку Гоша Куценко. Слова под Музыку Гоша Куценко. Слова под Музыку Гоша Куценко. Слова под Музыку Гоша Куценко. Слова под Музыку Гоша Куценко. Слова под Музыку Гоша Куценко. Слова под Музыку Гоша Куценко. Слова под Музыку Гоша Куценко. Слова под Музыку Гоша Куценко. Слова под Музыку Гоша Куценко. Слова под Музыку Гоша Куценко. Слова под Музыку Гоша Куценко. Слова под Музыку Гоша Куценко. Слова под Музыку Гоша Куценко. Слова под Музыку Гоша Куценко. Слова под Музыку Гоша Куценко. Слова под Музыку

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