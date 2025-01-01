Гоша Куценко. Слова под Музыку

Авторский проект Гоши Куценко «Слова под Музыку»

Приглашаем вас на уникальное событие — авторский проект «Слова под Музыку», который объединяет элементы театрального перфоманса, поэзии и музыки. В этом проекте выступает заслуженный артист России Гоша Куценко, который подарит зрителям незабываемую атмосферу и душевные тексты.

Что вас ждет на концерте?

На концерте вы услышите как новые композиции, так и любимые хиты Гоши Куценко. Многие из этих произведений стали саундтреками к популярным фильмам и сериалам, включая «Скорую помощь», «Инсомнию» и «Без правил». Это отличная возможность насладиться не только музыкой, но и погрузиться в мир эмоций и впечатлений.

Состав группы

Гоша Куценко - исполнитель

Руслан Лукьянов - труба

Михаил Кадурин - гитара

Олег Канаков - бас-гитара

Илья Михеев - барабаны

Юлия Пак - бэк-вокал

Татьяна Кобзева - клавиши

Не упустите возможность

Присоединяйтесь к этому уникальному событию и подарите себе приятные воспоминания, наслаждаясь великолепной музыкой и талантом Гоши Куценко. Мы ждем вас на концерте!