Гоша Куценко. Слова под Музыку

Приглашаем вас на уникальное событие — авторский проект «Слова под Музыку», который объединяет элементы театрального перфоманса, поэзии и музыки. В этом проекте выступает заслуженный артист России Гоша Куценко, который подарит зрителям незабываемую атмосферу и душевные тексты.
На концерте вы услышите как новые композиции, так и любимые хиты Гоши Куценко. Многие из этих произведений стали саундтреками к популярным фильмам и сериалам, включая «Скорую помощь», «Инсомнию» и «Без правил». Это отличная возможность насладиться не только музыкой, но и погрузиться в мир эмоций и впечатлений.
Присоединяйтесь к этому уникальному событию и подарите себе приятные воспоминания, наслаждаясь великолепной музыкой и талантом Гоши Куценко. Мы ждем вас на концерте!