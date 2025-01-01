Гоша Куценко и группа ГК

Авторский проект "Слова под Музыку" в Санкт-Петербурге

Не пропустите уникальный авторский проект «Слова под Музыку», который пройдет в Джаз-клубе Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге. Этот спектакль объединяет в себе элементы театрального перфоманса, поэзии и музыки, создавая неповторимую атмосферу для зрителей.

Заслуженный артист России на сцене

В роли ведущего выступит заслуженный артист России, чье мастерство и творческий подход обещают подарить зрителям незабываемые впечатления. Его харизма и талант в сочетании с музыкальным сопровождением создают уникальный синтез, который вы точно не захотите пропустить.

Специальные гости и программа

В рамках проекта планируется выступление специальных гостей, которые привнесут свою лепту в этот музыкально-поэтический вечер. Ожидайте неожиданных коллабораций и ярких выступлений, которые сделают это событие еще более запоминающимся.

Когда и где

Спектакль состоится в уютном Джаз-клубе Игоря Бутмана, расположенном в сердце Санкт-Петербурга. Дата и время проведения мероприятия будут объявлены дополнительно, следите за анонсами!

Приходите и окунитесь в мир искусства, где поэзия и музыка сливаются воедино, создавая волшебную атмосферу для каждого зрителя.