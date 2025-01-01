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Гоша Куценко и группа ГК
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Гоша Куценко и группа ГК

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Авторский проект "Слова под Музыку" в Санкт-Петербурге

Не пропустите уникальный авторский проект «Слова под Музыку», который пройдет в Джаз-клубе Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге. Этот спектакль объединяет в себе элементы театрального перфоманса, поэзии и музыки, создавая неповторимую атмосферу для зрителей.

Заслуженный артист России на сцене

В роли ведущего выступит заслуженный артист России, чье мастерство и творческий подход обещают подарить зрителям незабываемые впечатления. Его харизма и талант в сочетании с музыкальным сопровождением создают уникальный синтез, который вы точно не захотите пропустить.

Специальные гости и программа

В рамках проекта планируется выступление специальных гостей, которые привнесут свою лепту в этот музыкально-поэтический вечер. Ожидайте неожиданных коллабораций и ярких выступлений, которые сделают это событие еще более запоминающимся.

Когда и где

Спектакль состоится в уютном Джаз-клубе Игоря Бутмана, расположенном в сердце Санкт-Петербурга. Дата и время проведения мероприятия будут объявлены дополнительно, следите за анонсами!

Приходите и окунитесь в мир искусства, где поэзия и музыка сливаются воедино, создавая волшебную атмосферу для каждого зрителя.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 14 августа
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
22:30 от 2500 ₽

Фотографии

Гоша Куценко и группа ГК Гоша Куценко и группа ГК Гоша Куценко и группа ГК Гоша Куценко и группа ГК Гоша Куценко и группа ГК Гоша Куценко и группа ГК Гоша Куценко и группа ГК Гоша Куценко и группа ГК Гоша Куценко и группа ГК Гоша Куценко и группа ГК Гоша Куценко и группа ГК Гоша Куценко и группа ГК Гоша Куценко и группа ГК Гоша Куценко и группа ГК Гоша Куценко и группа ГК Гоша Куценко и группа ГК Гоша Куценко и группа ГК Гоша Куценко и группа ГК Гоша Куценко и группа ГК

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