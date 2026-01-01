Оповещения от Киноафиши
Гоша Куценко и группа "ГК" накануне женского праздника с концертной программой "Слова под музыку"
Билеты от 2500₽
Гоша Куценко и группа "ГК" накануне женского праздника с концертной программой "Слова под музыку"

12+
Продолжительность 240 минут
Возраст 12+
Билеты от 2500₽

О концерте

Авторский проект Гоши Куценко в ресторане «Модная Среда 1823»

В ресторане «Модная Среда 1823» состоится уникальный авторский проект Гоши Куценко и группы «ГК». Этот вечер обещает быть незабываемым благодаря сочетанию душевных текстов, акустической музыки и standup-номеров.

Заслуженный артист России Гоша Куценко выступит под аккомпанемент блюд авторской кухни от шефа Сергея Ратия. Каждый номер программы будет пропитан атмосферой творчества и вдохновения, что сделает вечер особенно интересным для любителей поэзии, музыки и театрального перфоманса.

Приготовьтесь к насыщенной программе, где талант Гоши Куценко, его художественное видение и атмосфера блюда от шефа создадут захватывающий опыт для всех зрителей. Не упустите шанс стать частью этого уникального события!

Исполнители
Гоша Куценко
Гоша Куценко

Помощь с билетами
Март
7 марта суббота
19:00
Модная среда 1823 Москва, Складочная, 1, стр. 10
от 2500 ₽

