Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Горячий латина-джаз на летней крыше: Bésame Mucho, Shakira и любимые хиты Латинской Америки от джазовой дивы
Билеты от 2700₽
Киноафиша Горячий латина-джаз на летней крыше: Bésame Mucho, Shakira и любимые хиты Латинской Америки от джазовой дивы

Горячий латина-джаз на летней крыше: Bésame Mucho, Shakira и любимые хиты Латинской Америки от джазовой дивы

12+
Возраст 12+
Билеты от 2700₽

О концерте/спектакле

Испанское Лето на Крыше: Музыка и Атмосфера Средиземноморья

Что если лето — это не просто сезон, а особое место? Roofevents приглашает вас в маленькую Валенсию на открытой видовой крыше, где золотой закат и тёплый бриз создают великолепную атмосферу.

Здесь, под светом звёзд, вы сможете насладиться мягкими звуками болеро, зажигательным фламенко и свободным джазом. В программе звучат самые красивые и чувственные хиты испаноязычного мира в фантастических джазовых аранжировках. Вы услышите «Quizás», «Mil Pasos» и многое другое, что поможет вам почувствовать испанский язык, даже не зная его.

Погружение в Музыку и Атмосферу

Музыка Росалии и Шакиры, полная сладости и страсти, наполняет сердце чем-то тёплым и вечным. Здесь вы можете насладиться прохладным коктейлем, позволяющим времени остановиться и раствориться в ночи.

Когда вы смотрите вниз, город словно преображается: вместо Москвы появляются сады Турии или Plaza de la Reina. Шум фонтанов, свет уличных фонарей, звон бокалов и аромат апельсиновых рощ создают особую магию вечернего времяпрепровождения.

Выступление Mila Dinerstein

Основное событие вечера — выступление Mila Dinerstein, невероятной певицы и пианистки. Её голос, словно сотканный из испанского солнца и меланхоличных сиест, переносит вас в мир музыкальных переживаний. Вокал Mila — тягучий и бархатный, переходящий от уязвимой нежности к внутреннему огню, оставит незабываемое впечатление.

Не упустите возможность стать частью этого удивительного события. Очарование испанского лета уже ждёт вас!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
15 августа
Крыша Novotel Москва, Новослободская, 23, Novotel
20:00 от 2700 ₽
17 августа
Крыша Novotel Москва, Новослободская, 23, Novotel
19:00 от 3000 ₽
21 августа
Крыша Novotel Москва, Новослободская, 23, Novotel
20:00 от 3000 ₽

В ближайшие дни

Джазовое свидание
16+
Джаз
Джазовое свидание
30 сентября в 20:00 Jam Club
от 1500 ₽
Blues Brunch
6+
Блюз
Blues Brunch
1 ноября в 14:00 Jam Club
от 500 ₽
Stand-Up по-Женски
16+
Юмор
Stand-Up по-Женски
21 ноября в 18:30 Руки вверх!
от 1290 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше