Горячие хиты: Эльбрус Джанмирзоев

Эльбрус Джанмирзоев в «Руки Вверх!» баре

23 августа в баре «Руки Вверх!» на Нижегородской, 2 состоится незабываемый концерт Эльбруса Джанмирзоева. Артист, чьи песни стали саундтреком к важнейшим моментам жизни — от первой любви до свадебных тостов, вновь порадует своих поклонников.

Знакомые хиты и новинки

На концерте прозвучат такие хиты, как:

«Весенний снегопад»

«Кавказская любовь»

«Ты всё потеряла»

«С днём рождения, Мама»

«Глаза карие»

«Изъяны»

«Бродяга» — гимн всех торжеств по всей стране

Кроме того, зрители услышат свежий хит «Чужой женою стала», записанный в дуэте с Сергеем Жуковым.

Эмоции и атмосфера

Этот вечер обещает быть полон настоящих эмоций и душевной атмосферы. После концерта гостей ждет Дискотека 90-х с ведущим. Рекомендуем приходить пораньше, чтобы занять лучшие места и успеть сделать заказы. Обратите внимание, что места за столом и билеты на танцпол не являются депозитными.

Важные правила

Вход на мероприятие строго 18+. Если вы выглядите моложе, потребуется паспорт. Дресс-код: запрещены спортивные штаны. Также администрация оставляет за собой право отказать в посещении мероприятия в состоянии сильного опьянения.

Не упустите возможность насладиться вечером с Эльбрусом Джанмирзоевым и его незабываемыми хитами!