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Горячие хиты: Эльбрус Джанмирзоев
Билеты от 1800₽
Киноафиша Горячие хиты: Эльбрус Джанмирзоев

Горячие хиты: Эльбрус Джанмирзоев

18+
Возраст 18+
Билеты от 1800₽

О концерте/спектакле

Эльбрус Джанмирзоев в «Руки Вверх!» баре

23 августа в баре «Руки Вверх!» на Нижегородской, 2 состоится незабываемый концерт Эльбруса Джанмирзоева. Артист, чьи песни стали саундтреком к важнейшим моментам жизни — от первой любви до свадебных тостов, вновь порадует своих поклонников.

Знакомые хиты и новинки

На концерте прозвучат такие хиты, как:

  • «Весенний снегопад»
  • «Кавказская любовь»
  • «Ты всё потеряла»
  • «С днём рождения, Мама»
  • «Глаза карие»
  • «Изъяны»
  • «Бродяга» — гимн всех торжеств по всей стране

Кроме того, зрители услышат свежий хит «Чужой женою стала», записанный в дуэте с Сергеем Жуковым.

Эмоции и атмосфера

Этот вечер обещает быть полон настоящих эмоций и душевной атмосферы. После концерта гостей ждет Дискотека 90-х с ведущим. Рекомендуем приходить пораньше, чтобы занять лучшие места и успеть сделать заказы. Обратите внимание, что места за столом и билеты на танцпол не являются депозитными.

Важные правила

Вход на мероприятие строго 18+. Если вы выглядите моложе, потребуется паспорт. Дресс-код: запрещены спортивные штаны. Также администрация оставляет за собой право отказать в посещении мероприятия в состоянии сильного опьянения.

Не упустите возможность насладиться вечером с Эльбрусом Джанмирзоевым и его незабываемыми хитами!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 августа
Руки вверх! Москва, Нижегородская, 2, корп. 1, ТК «Нижегородский пассаж»
18:00 от 1800 ₽

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