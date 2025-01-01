Горячие хиты: Эльбрус Джанмирзоев

Эльбрус Джанмирзоев выступит в баре РукиВВерх!

26 июля в РукиВВерх! на Тверской, 22 у вас будет уникальная возможность насладиться живым выступлением Эльбруса Джанмирзоева. Этот артист стал саундтреком многих важных моментов в жизни: от первой любви до свадебных тостов.

Программа вечера

В программе — самые известные хиты:

«Весенний снегопад»

«Кавказская любовь»

«Ты всё потеряла»

«С днём рождения, Мама»

«Глаза карие»

«Изъяны»

«Бродяга»

— гимн всех торжеств по всей стране.

Кроме того, Эльбрус представит свежий хит, записанный в дуэте с Сергеем Жуковым — «Чужой женою стала». Ожидается вечер, наполненный настоящими эмоциями и душевной атмосферой.

Дискотека 90-х

До и после концерта вас ждет Дискотека 90-х с ведущим. Приходите пораньше, чтобы занять лучшие места и успеть сделать заказы. Обратите внимание, что во время концерта обслуживание ограничено, а акции и скидки бара не действуют.

Расписание и бронирование

Сбор гостей: с 18:00

с 18:00 Начало концерта: 19:30

19:30 Бронь стола: на время концерта — до 21:00

Важная информация для гостей

Вход строго 18+ (если вы выглядите моложе, потребуется паспорт)

Дресс-код: нельзя в спортивных штанах

Мы можем отказать в посещении мероприятия, если вы будете в состоянии сильного опьянения

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого вечера!