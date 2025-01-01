Горячие хиты: Эльбрус Джанмирзоев

26 июля в РукиВВерх! на Тверской, 22 у вас будет уникальная возможность насладиться живым выступлением Эльбруса Джанмирзоева. Этот артист стал саундтреком многих важных моментов в жизни: от первой любви до свадебных тостов.
В программе — самые известные хиты:
Кроме того, Эльбрус представит свежий хит, записанный в дуэте с Сергеем Жуковым — «Чужой женою стала». Ожидается вечер, наполненный настоящими эмоциями и душевной атмосферой.
До и после концерта вас ждет Дискотека 90-х с ведущим. Приходите пораньше, чтобы занять лучшие места и успеть сделать заказы. Обратите внимание, что во время концерта обслуживание ограничено, а акции и скидки бара не действуют.
Не упустите шанс стать частью этого незабываемого вечера!