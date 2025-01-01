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Горячие хиты: Эльбрус Джанмирзоев
Билеты от 2000₽
Киноафиша Горячие хиты: Эльбрус Джанмирзоев

Горячие хиты: Эльбрус Джанмирзоев

18+
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Эльбрус Джанмирзоев выступит в баре РукиВВерх!

26 июля в РукиВВерх! на Тверской, 22 у вас будет уникальная возможность насладиться живым выступлением Эльбруса Джанмирзоева. Этот артист стал саундтреком многих важных моментов в жизни: от первой любви до свадебных тостов.

Программа вечера

В программе — самые известные хиты:

  • «Весенний снегопад»
  • «Кавказская любовь»
  • «Ты всё потеряла»
  • «С днём рождения, Мама»
  • «Глаза карие»
  • «Изъяны»
  • «Бродяга»
  • — гимн всех торжеств по всей стране.

Кроме того, Эльбрус представит свежий хит, записанный в дуэте с Сергеем Жуковым — «Чужой женою стала». Ожидается вечер, наполненный настоящими эмоциями и душевной атмосферой.

Дискотека 90-х

До и после концерта вас ждет Дискотека 90-х с ведущим. Приходите пораньше, чтобы занять лучшие места и успеть сделать заказы. Обратите внимание, что во время концерта обслуживание ограничено, а акции и скидки бара не действуют.

Расписание и бронирование

  • Сбор гостей: с 18:00
  • Начало концерта: 19:30
  • Бронь стола: на время концерта — до 21:00

Важная информация для гостей

  • Вход строго 18+ (если вы выглядите моложе, потребуется паспорт)
  • Дресс-код: нельзя в спортивных штанах
  • Мы можем отказать в посещении мероприятия, если вы будете в состоянии сильного опьянения

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого вечера!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 июля
Руки вверх! Москва, Тверская, 22, БЦ Summit
19:30 от 2000 ₽

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