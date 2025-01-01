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Горшенев. Юбилейный тур
Киноафиша Горшенев. Юбилейный тур

Горшенев. Юбилейный тур

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Новый проект Алексея Горшенева: электронные ритмы и мрачные истории

В 2018 году известный музыкант Алексей Горшенев распустил свой коллектив «Кукрыниксы», который долгое время оставался на вершине хит-парадов «Нашего радио». Однако артист не ушел в тень: он запустил новый проект, в котором решительно изменил звучание своей музыки.

Эксперименты со звуком

Новые композиции Горшенева отличаются от прежних мрачных и пафосных рок-историй. Теперь они обогащены электронными синтезаторами и ритмами EBM (Electronic Body Music). Удары холодного и пластичного звука придают музыке особую атмосферу, наполняя её жуткими и декадентскими интонациями.

Тематика новых песен

Темы одиночества и трудной роли «царя зверей» продолжают оставаться в центре внимания. Любителям «Кукрыниксов» новые песни наверняка придутся по душе. Они сохраняют привычный эмоциональный заряд, но теперь звучат по-новому, открывая неожиданные грани творчества Горшенева.

Интересный факт

Горшенев всегда отличался умением экспериментировать, и его переход к электронным звукам не стал исключением. Это свидетельствует о том, что артист не боится менять направление своего творчества и искать новые формы самовыражения.

Если вы хотите узнать, как звучит новое направление Алексея Горшенева, не пропустите его ближайшие выступления!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Рязань, 15 октября
Рязанская филармония Рязань, Ленина, 26
19:00 от 2200 ₽
Волгоград, 4 ноября
Дом офицеров Волгоград, просп. имени В.И.Ленина, 31
19:00 от 2300 ₽
Самара, 6 ноября
Самарский дом офицеров Самара, Шостаковича, 7
19:00 от 2000 ₽
Нижний Новгород, 18 декабря
МТС Live Холл Нижний Новгород Нижний Новгород, Октябрьская пл., 1
19:00 от 2500 ₽
Ростов-на-Дону, 25 февраля
ДК «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону, просп. Сельмаш, 3
19:00 от 2500 ₽
Краснодар, 27 февраля
Краснодарский ДК железнодорожников Краснодар, Привокзальная пл., 2
19:00 от 2500 ₽

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