Горшенев. Юбилейный тур

Новый проект Алексея Горшенева: электронные ритмы и мрачные истории

В 2018 году известный музыкант Алексей Горшенев распустил свой коллектив «Кукрыниксы», который долгое время оставался на вершине хит-парадов «Нашего радио». Однако артист не ушел в тень: он запустил новый проект, в котором решительно изменил звучание своей музыки.

Эксперименты со звуком

Новые композиции Горшенева отличаются от прежних мрачных и пафосных рок-историй. Теперь они обогащены электронными синтезаторами и ритмами EBM (Electronic Body Music). Удары холодного и пластичного звука придают музыке особую атмосферу, наполняя её жуткими и декадентскими интонациями.

Тематика новых песен

Темы одиночества и трудной роли «царя зверей» продолжают оставаться в центре внимания. Любителям «Кукрыниксов» новые песни наверняка придутся по душе. Они сохраняют привычный эмоциональный заряд, но теперь звучат по-новому, открывая неожиданные грани творчества Горшенева.

Интересный факт

Горшенев всегда отличался умением экспериментировать, и его переход к электронным звукам не стал исключением. Это свидетельствует о том, что артист не боится менять направление своего творчества и искать новые формы самовыражения.

Если вы хотите узнать, как звучит новое направление Алексея Горшенева, не пропустите его ближайшие выступления!