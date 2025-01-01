Меню
Горшенев. Юбилейный концерт
Билеты от 2500₽
Горшенев. Юбилейный концерт

Горшенев. Юбилейный концерт

12+
Возраст 12+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Юбилейный концерт Алексея Горшенева

Этой осенью маэстро российской рок-индустрии Алексею Горшеневу исполняется 50 лет. В честь своего юбилея он вместе с командой музыкантов отправляется в большой тур. «Я хочу, чтобы этот концерт был интересным и для меня, и для зрителей. Чтобы он был дельным, в нем было много воздуха, чтобы это был праздник!» — делится своими ожиданиями Алексей Горшенев.

Маститый музыкант, автор, вокалист и продюсер, Горшенев является знаковой фигурой на отечественной рок-сцене. Он говорит: «Мой возраст, мой путь, мое понимание, моя ответственность — как печать из сургуча, с каждым днем становится крепче». Это не просто слова, а отражение его творческого подхода и жизненного опыта.

Разнообразие программы

Алексей работает над объемной программой, которая свяжет все этапы его карьеры. Она не будет затянутой — рассчитана всего на несколько часов. «Хочу пройтись по всему материалу, который писал за эти годы: разные альбомы, разные программы, TODD, возможно, телевизионные проекты. Все, что я сделал, будет в этой программе», — добавляет музыкант.

Достижения и новые проекты

В насыщенной карьере Горшенева можно встретить 11 альбомов культовой группы «Кукрыниксы», успешную рок-оперу TODD, написание музыки к сериалу «Король и Шут», а также музыкальную постановку по Фаусту. Он также работает над дилогией «Душа поэта» и «Смерть поэта», написанной на стихи Есенина, и альбомом с симфоническим оркестром.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального праздника! 

Декабрь
4 декабря четверг
20:00
VK Stadium Москва, Ленинградский просп., 80, корп. 17
от 2500 ₽
В других городах
Октябрь
Февраль
Март
15 октября среда
19:00
Рязанская филармония Рязань, Ленина, 26
от 2200 ₽
24 февраля вторник
20:00
МТС Live Холл Воронеж Воронеж, пос. Солнечный, Парковая, 3, сити-парк «Град», 2 этаж
от 2000 ₽
13 марта пятница
19:00
Гранд-холл Сибирь Красноярск, Авиаторов, 19 стр 2
от 2000 ₽
18 марта среда
19:00
Концертный зал РЦСО Омск, Красный Путь, 9
от 3000 ₽

