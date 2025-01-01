Горшенев во Дворе Гостинки

Концерт в память о Михаиле Горшеневе

7 августа во Дворе Гостинки пройдет уникальный концерт, посвященный памяти одного из величайших артистов российской рок-сцены, культового музыканта и основателя группы «Король и Шут» — Михаила Горшенева. Это концерт-традиция, где в авторской интерпретации можно услышать любимые миллионами песни.

Программа вечера

В программе «Песни брата» прозвучат главные композиции «Короля и Шута», написанные Михаилом Горшеневым и Андреем Князевым. Среди них – «Лесник», «Дурак и молния», «Кукольный театр» и многие другие.

Проживать каждый момент этих композиций будет брат Михаила – Алексей Горшенев, вместе с музыкантами из проекта «Горшенев». Алексей рассказывает о своем подходе к исполнению: «Некоторые песни пою по ролям, изображая героев этих песен. В одной из них, после второго припева композиции ‘Блуждают тени’, я говорю людям: ‘Давайте похлопаем Мишке’. И весь зал аплодирует. Исходя из текста, мы как бы стучимся к Мишке. И после этого я начинаю специально петь его голосом. И вот, он нас слышит!»

Наследие Михаила Горшенева

Группа «Король и Шут» стала настоящим феноменом на российской рок-сцене. Михаил Горшенев — один из самых влиятельных и значимых музыкантов современности. Его песни звучали повсюду: на телевидении, из радиоприемников, во дворах и на школьных стадионах. На этой музыке выросло не одно поколение людей, и сегодня она продолжает жить в сердцах поклонников.

Успех сериала «Король и Шут», который вышел в 2023 году, подтверждает актуальность и влияние наследия Михаила. Алексей Горшенев, музыкант, композитор и автор, также остается знаковой фигурой в российской рок-музыке. Успех его коллектива «Кукрыниксы», а также большой зрительский интерес к зонг-опере TODD и сериалу «Король и Шут» — все это свидетельствует о его таланте.

В 2024 году Алексей планирует выпустить симфонический альбом «Кукрыниксы. Наследие» и презентовать обновленную концертную программу в Москве и Санкт-Петербурге. Он также работает над большими музыкальными поэмами, основанными на произведениях Фауста и Данте.

Не упустите возможность стать частью этого памятного вечера, который соберет поклонников творчества Михаила Горшенева и позволит вновь пережить его незабываемые песни.