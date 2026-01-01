Горшенев: Песни брата. Концерт памяти Михаила Горшенева

Вечер памяти Михаила Горшенева в Москве

Летом 2026 года в Москве пройдет концерт, посвященный памяти Михаила Горшенева, одного из главных артистов российской панк-сцены и основателя группы Король и шут. В рамках мероприятия, под названием Песни брата, Алексей Горшенев исполнит песни своего брата в авторской интерпретации. Концерт состоится 19 июля в VK Stadium.

Зажигательные хиты и музыкальные новинки

В сет-лист программы Песни брата войдут знаковые композиции группы, написанные Михаилом Горшеневым и Андреем Князевым. Некоторые из самых известных хитов, которые можно будет услышать со сцены, включают Лесник, Дурак и молния, Кукольный театр, Кузьма и барин, Ели мясо мужики и многие другие.

«Я бы хотел, чтобы шоу Песни брата было неизменяемо. Это вечер памяти и это главное. Мы не будем экспериментировать, не будем удивлять – будем петь песни Короля и Шута. Правда, добавим в программу композиции, которые мы ранее не исполняли. И именно песнями будем делиться и вспоминать Мишу», – говорит Алексей Горшенев.

Наследие Короля и Шута

Группа Король и Шут стала настоящим феноменом на российской рок-сцене, а Михаил Горшенев – одним из самых влиятельных музыкантов современности. Его песни сменяли друг друга в радиопередачах, были в каждом дворе, школьном стадионе и в домах на кассетах и пластинках. На этой музыке выросли целые поколения, а её востребованность подтверждается успехом сериала Король и Шут, стартовавшего в 2023 году.

Алексей Горшенев: знак времени

Алексей Горшенев – музыкант, композитор, автор и вокалист – является значимой фигурой в российском роке. На его творческом счету 11 альбомов культовой группы Кукрыниксы, активное участие в рок-опере TODD, написание музыки к сериалу Король и Шут, а также создание музыкальных постановок, таких как Фауст и дилогии Душа поэта и Смерть поэта, написанной на стихи Есенина. Его совместная работа с симфоническим оркестром и разнообразные концертные шоу подтвердили его статус как одного из лидеров музыкальной сцены.