Горшенев. Есенин. Жизнь поэта. Юбилейный концерт

Юбилейный концерт «Горшенев-Есенин. Жизнь поэта» в Санкт-Петербурге

Этой осенью маэстро российской рок-индустрии Алексею Горшеневу исполняется 50 лет. В честь своего юбилея и 130-летия Сергея Есенина он подготовил специальную программу под названием «Горшенев-Есенин. Жизнь поэта». Единственное шоу состоится 4 октября 2025 года в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге.

Уникальная программа

Алексей горит желанием сделать этот концерт интересным как для себя, так и для зрителей. Он обещает нестандартную подачу материала. В программу добавятся напор и мужская строгость виолончелей, а также задор и хулиганство духовых инструментов.

«Сергею Александровичу Есенину исполняется 130 лет. Я называю его своим единомышленником и в свой день рождения мне хотелось бы напомнить всем, что он жив и актуален», — говорит Горшенев. Это будет уникальное шоу, которое состоится только в Петербурге. «А после него мы отправимся в юбилейный тур с программой «Лучшее»», — добавляет он.

Легенда рок-сцены

Фигура Алексея Горшенева — одна из знаковых на отечественной рок-сцене. В его карьере можно найти 11 альбомов культовой группы «Кукрыниксы», ее успех на протяжении 20 лет, участие в рок-опере TODD, написание музыки к сериалу «Король и Шут», музыкальную постановку по Фаусту, а также разноплановые концертные шоу.

Особое место в творчестве Горшенева занимает Сергей Есенин. Именно дилогия «Душа поэта» и «Смерть поэта», написанная на стихи Есенина, ляжет в основу шоу в Санкт-Петербурге.

Не пропустите!

Музыка и поэзия, актуальные многие годы, феерия звуков и форм, а также безусловная любовь и уважение к творчеству — все это ждет вас на большом юбилейном концерте Алексея Горшенева 4 октября в Санкт-Петербурге. Не упустите возможность стать частью этого уникального события!