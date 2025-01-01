Горшенев: 50 лет. Юбилейный концерт

Юбилейный концерт Алексея Горшенева в Москве

Этой осенью маэстро российской рок-индустрии Алексею Горшеневу исполняется 50 лет. В честь своего юбилея Алексей Горшенев, вместе с музыкантами своей команды, отправляется в большой тур. Особенный юбилейный концерт состоится 4 декабря в VK Stadium в Москве.

Концепция концерта

«Я хочу, чтобы этот концерт был интересным и для меня, и для зрителей. Чтобы он был дельным, в нем было много воздуха, чтобы это был праздник!» — делится своими планами Горшенев. Музыкант работает над объемной программой, которая не будет длиться три часа. Он стремится создать сложное, но доступное шоу, в котором прозвучат композиции из всех его альбомов и проектов, включая TODD и телевизионные работы.

Значимость Горшенева в рок-музыке

Алексей Горшенев — знаковая фигура на отечественной рок-сцене. «Мой возраст, мой путь, мое понимание, моя ответственность — как печать из сургуча, с каждым днем становится крепче», — говорит он о своем возрасте. Музыкант не любит делиться планами, но с интересом рассказывает о своих новых проектах. В данный момент практически завершена работа над второй частью альбома «Фауст», а также начата работа над музыкальной оперой по Данте.

Достижения и наследие

В насыщенной карьере Алексея можно встретить 11 альбомов культовой группы «Кукрыниксы», которые принесли успех музыканту на протяжении 20 лет. Его участие в рок-опере TODD, написание музыки к сериалу «Король и Шут», а также музыкальные постановки по «Фаусту» и дилогии «Душа поэта» и «Смерть поэта», написанной на стихи Есенина, говорят о его многогранном таланте. Также стоит отметить альбом с симфоническим оркестром и разноплановые концертные шоу.

Приглашаем на юбилейный концерт

Музыка Алексея Горшенева остается актуальной многие годы, представляя феерию звуков и форм, и безусловную любовь к своему делу. Не пропустите большой юбилейный концерт Алексея Горшенева 4 декабря в Москве!