Спектакль "Горошинка": сказка о дружбе

Кукольный театр «Миссис Хадсон» приглашает зрителей на спектакль «Горошинка». Эта трогательная история о дружбе отправит вас в удивительный мир, который только начинает исследовать главная героиня – Горошинка.

Только что вылетевшая из стручка, Горошинка открывает для себя окружающий мир. Она знакомится с солнцем, которое радует своим теплом, и находит новых друзей. Встречи с Кузнечиком, Шмелем и Цветами делают её приключение ярким и запоминающимся. А лучший друг Цыпленок покажет, что настоящая дружба дарит тепло и радость, как солнечный свет.

Спектакль «Горошинка» поразит не только детей, но и взрослых своей глубиной и светлой атмосферой. Приходите, чтобы окунуться в мир дружбы и детской искренности, который создает яркий и динамичный кукольный театральный язык.