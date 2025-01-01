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Городская сюита
Киноафиша Городская сюита

Спектакль Городская сюита

Постановка
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского 16+
Режиссер Дмитрий Мульков
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Музыкальный спектакль-прогулка «Городская сюита»

Вы замечали, как звучит город? Голоса прохожих, гул машин, объявления в транспорте, отдаленные звуки скрипки в подземном переходе — каждый день мы живем внутри этой музыкальной стихии.

В июне мы представим «Городскую сюиту» — уникальный музыкальный спектакль-прогулку, созданный Пермской оперой в сотрудничестве с творческим объединением Audiodoc. Этот проект исследует звучание города, его темп, ритм и то, как люди воспринимают городское пространство.

О спектакле

«Городская сюита» — это спектакль о внимании: к себе и к миру вокруг. Он поднимает важные вопросы о том, какие эмоции рождает жизнь в современном городе. Зрители смогут не только услышать, но и почувствовать атмосферу городской суеты и уединения.

Интересные факты

  • Спектакль включает в себя не только живую музыку, но и звуковые коллажи из городской жизни.
  • В процессе создания спектакля были записаны реальные звуки Перми, что делает его особенно уникальным.
  • Проект «Городская сюита» направлен на развитие внимательности и осознанности у зрителей.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного музыкального путешествия по звукам города!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

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