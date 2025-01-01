Спектакль Городская сюита

Вы замечали, как звучит город? Голоса прохожих, гул машин, объявления в транспорте, отдаленные звуки скрипки в подземном переходе — каждый день мы живем внутри этой музыкальной стихии.
В июне мы представим «Городскую сюиту» — уникальный музыкальный спектакль-прогулку, созданный Пермской оперой в сотрудничестве с творческим объединением Audiodoc. Этот проект исследует звучание города, его темп, ритм и то, как люди воспринимают городское пространство.
«Городская сюита» — это спектакль о внимании: к себе и к миру вокруг. Он поднимает важные вопросы о том, какие эмоции рождает жизнь в современном городе. Зрители смогут не только услышать, но и почувствовать атмосферу городской суеты и уединения.
Не упустите возможность стать частью этого увлекательного музыкального путешествия по звукам города!