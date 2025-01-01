Меню
Городок в табакерке
Киноафиша Городок в табакерке

Спектакль Городок в табакерке

Постановка
Самарская актерская мастерская «Доктор Чехов» 6+
Режиссер Сергей Февралев
Продолжительность 40 минут, без антракта
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Детский кукольный спектакль по мотивам сказки В. Одоевского 

Приглашаем вас на увлекательный спектакль «Городок в табакерке», созданный по мотивам сказки В. Одоевского. Эта постановка успела завоевать признание на множестве фестивалей как в России, так и за её пределами.

О создателях

Автор пьесы, музыки и режиссёр спектакля – Сергей Февралёв. Он является обладателем национальной премии кинокритики и кинопрессы «Белый слон», а также кинопремий «Золотой орёл» и «Ника» за работу художника-постановщика. Художником спектакля выступает Мария Митрофанова, лауреат премии «Хрустальная Турандот».

В ролях

На сцене зрителей порадуют талантливые актёры Сергей Берман и Юлия Суворова.

Сюжет

Спектакль рассказывает о захватывающей истории, в которой любознательные дети находят целый городок в папиной табакерке. Этот мир полон интересного, нового и неизвестного. Здесь действуют свои порядки и правила, а у каждого жителя – своя работа. Кто же управляет этим необычным городком? Узнать все секреты можно только во время спектакля!

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу сказки и узнать, какие приключения ждут вас в «Городке в табакерке»!

