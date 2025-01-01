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Город. Женитьба. Гоголь
Киноафиша Город. Женитьба. Гоголь

Спектакль Город. Женитьба. Гоголь

Герои Гоголя растворяются в современном Петербурге 12+
Продолжительность 3 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Классика Гоголя через призму современности

Гоголевская «Женитьба» — одна из самых востребованных комедий в отечественном классическом репертуаре. Возможно, только «Ревизор» может соперничать с ней по популярности. Эти шедевры театрального искусства обожают режиссёры, актёры и зрители, что неоднократно подтверждалось на сценах с 1842 года.

Петербургская история о счастье

Режиссёр Юрий Бутусов, совместно с талантливыми артистами, создает щемящую историю о одиночестве, поиске счастья и невозможности воплощения мечты. Петербург, этот таинственный и мистический город, становится одним из главных действующих лиц спектакля, пронизанного духом времени.

Герои Гоголя в новом свете

Гоголевские персонажи растворяются в современном Петербурге, обретая новую жизнь и актуальность. Этот спектакль не только знакомит зрителя с классикой, но и открывает новые грани знакомых историй. Погрузитесь в мир, где традиции и современность пересекаются, создавая уникальную театральную атмосферу.

Режиссер
Юрий Бутусов
В ролях
Анна Ковальчук
Евгения Евстигнеева
Наталья Шамина
Галина Субботина
Олег Федоров

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 3 сентября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:00 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 2 октября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 14 ноября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 3 декабря
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 13 января
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:00 от 1000 ₽

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