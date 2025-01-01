Спектакль Город. Женитьба. Гоголь

Классика Гоголя через призму современности

Гоголевская «Женитьба» — одна из самых востребованных комедий в отечественном классическом репертуаре. Возможно, только «Ревизор» может соперничать с ней по популярности. Эти шедевры театрального искусства обожают режиссёры, актёры и зрители, что неоднократно подтверждалось на сценах с 1842 года.

Петербургская история о счастье

Режиссёр Юрий Бутусов, совместно с талантливыми артистами, создает щемящую историю о одиночестве, поиске счастья и невозможности воплощения мечты. Петербург, этот таинственный и мистический город, становится одним из главных действующих лиц спектакля, пронизанного духом времени.

Герои Гоголя в новом свете

Гоголевские персонажи растворяются в современном Петербурге, обретая новую жизнь и актуальность. Этот спектакль не только знакомит зрителя с классикой, но и открывает новые грани знакомых историй. Погрузитесь в мир, где традиции и современность пересекаются, создавая уникальную театральную атмосферу.