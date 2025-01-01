Меню
Город влюбленных людей
Город влюбленных людей

6+
О концерте/спектакле

Музыка, полная чувств: концерт ансамбля «Эмпати»

Ансамбль «Эмпати» исполнит самые мелодичные и душевные песни советской и зарубежной эстрады. В программе прозвучат произведения таких композиторов, как Андрей Петров, Василий Соловьёв-Седой и Геннадий Гладков. Эти имена олицетворяют добрую и сентиментальную музыку нашего детства и юности.

Концерт обещает погрузить слушателей в атмосферу искренности, глубины и душевной близости благодаря интеллигентному и утончённому джазовому прочтению любимых советских песен. Также в программе будут представлены песни, получившие «Оскар» как лучшие музыкальные темы к кинофильмам, работы Мишеля Леграна и Гарольда Арлена. Не обойдут вниманием и композиции из репертуара легендарного Фрэнка Синатры.

Исполнители

В ансамбле «Эмпати» выступят лауреаты международных конкурсов:

  • Александра Куркова (вокал)
  • Дмитрий Васильев (вокал, контрабас, гитара)
  • Виктор Архаров (саксофон, кларнет, флейта)
  • Вадим Анцыгин (фортепиано)
  • Денис Каверзнев (ударные)

В программе концерта

  • В. Соловьёв-Седой «Ленинградские вечера»
  • В. Гамалия «Город влюблённых людей»
  • Г. Гладков «Проснись и пой»
  • А. Петров «Для чего ты живёшь»
  • Д. Васильев «Секрет», «Любовь – не горе»
  • Г. Арлен «Somewhere over the rainbow»
  • И. Берлин «I'll be seeing you»
  • М. Легран «Moulins de mon coeur»
  • Дж. Кутс «You go to my head»

Не упустите возможность насладиться изысканным музыкальным вечером, который подарит вам незабываемые эмоции!

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 21 сентября
Белый зал Политехнического университета Петра Великого Санкт-Петербург, Политехническая, 29
18:00 от 440 ₽

