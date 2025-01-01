Город влюбленных людей

Музыка, полная чувств: концерт ансамбля «Эмпати»

Ансамбль «Эмпати» исполнит самые мелодичные и душевные песни советской и зарубежной эстрады. В программе прозвучат произведения таких композиторов, как Андрей Петров, Василий Соловьёв-Седой и Геннадий Гладков. Эти имена олицетворяют добрую и сентиментальную музыку нашего детства и юности.

Концерт обещает погрузить слушателей в атмосферу искренности, глубины и душевной близости благодаря интеллигентному и утончённому джазовому прочтению любимых советских песен. Также в программе будут представлены песни, получившие «Оскар» как лучшие музыкальные темы к кинофильмам, работы Мишеля Леграна и Гарольда Арлена. Не обойдут вниманием и композиции из репертуара легендарного Фрэнка Синатры.

Исполнители

В ансамбле «Эмпати» выступят лауреаты международных конкурсов:

Александра Куркова (вокал)

Дмитрий Васильев (вокал, контрабас, гитара)

Виктор Архаров (саксофон, кларнет, флейта)

Вадим Анцыгин (фортепиано)

Денис Каверзнев (ударные)

В программе концерта

В. Соловьёв-Седой «Ленинградские вечера»

В. Гамалия «Город влюблённых людей»

Г. Гладков «Проснись и пой»

А. Петров «Для чего ты живёшь»

Д. Васильев «Секрет», «Любовь – не горе»

Г. Арлен «Somewhere over the rainbow»

И. Берлин «I'll be seeing you»

М. Легран «Moulins de mon coeur»

Дж. Кутс «You go to my head»

Не упустите возможность насладиться изысканным музыкальным вечером, который подарит вам незабываемые эмоции!