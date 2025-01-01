Город влюбленных людей

Ансамбль «Эмпати» исполнит самые мелодичные и душевные песни советской и зарубежной эстрады. В программе прозвучат произведения таких композиторов, как Андрей Петров, Василий Соловьёв-Седой и Геннадий Гладков. Эти имена олицетворяют добрую и сентиментальную музыку нашего детства и юности.
Концерт обещает погрузить слушателей в атмосферу искренности, глубины и душевной близости благодаря интеллигентному и утончённому джазовому прочтению любимых советских песен. Также в программе будут представлены песни, получившие «Оскар» как лучшие музыкальные темы к кинофильмам, работы Мишеля Леграна и Гарольда Арлена. Не обойдут вниманием и композиции из репертуара легендарного Фрэнка Синатры.
В ансамбле «Эмпати» выступят лауреаты международных конкурсов:
Не упустите возможность насладиться изысканным музыкальным вечером, который подарит вам незабываемые эмоции!