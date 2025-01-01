Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Город влюбленных людей
Киноафиша Город влюбленных людей

Спектакль Город влюбленных людей

18+
Режиссер Феликс Михайлов
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Шоу-концерт «Город влюбленных людей» в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург встречает лето в своем лучшем образе — нежном, влюбленном и чуть-чуть волшебном. Представьте: вы идете по набережной Невы. Над вами — легкое небо, вокруг — отражения дворцов в воде, а теплый ветер с Финского залива приносит аромат приключений и чего-то неуловимо романтичного. Кажется, город подсказывает: «Смотри, слушай, чувствуй». И вы начинаете следовать его зову…

Добро пожаловать на шоу-концерт «Город влюбленных людей» — музыкально-театральную прогулку по Санкт-Петербургу, путешествие по тонким граням любви — той, что вдохновляет и ранит, ускользает и возвращается. Это история о поиске и потере, о случайных переплетениях и судьбоносных признаниях.

Что вас ждет

Колоритное метро, аллеи Летнего сада, чердаки и просторные крыши города, а также укромные злачные уголки с неповторимым шармом, где можно встретить таких же страстных романтиков и, быть может, отпраздновать эту встречу рюмочкой текилы — здесь все наполнено любовью. О ней хочется говорить вслух, на весь зал, на весь город.

В 322-й день рождения Петербург не просто принимает поздравления — он открывает сердце. Шоу «Город влюбленных людей» — это приглашение услышать голос города. Ощутить, как он дышит в ритме музыки, найти вдохновение не в открытках, а в каждой случайной улыбке!

Уникальные исполнители

На сцене вы услышите фэшн-бэнд «Шанель гангстерз» — стильных, дерзких, узнаваемых с первых аккордов. Они давно стали визитной карточкой Ленинград Центра. Все тайны любви раскроют Паша Руденко и BLVKES, чьи голоса звучат, будто шепот волн, будто воспоминание о первой любви. Здесь чувства и мелодии сливаются в унисон с летом — искренне и без остатка.

Где и когда

Место: Ленинград Центр, ул. Потемкинская, 4

Даты: 6, 7, 13, 20 июня

Пригласите близкого человека

Возьмите с собой кого-то важного. Или приходите один — Петербург умеет влюблять в одиночку. Ведь любовь — не повод, не дата и не сезон. Это дыхание жизни. И все — ради нее.

Фотографии

Город влюбленных людей Город влюбленных людей Город влюбленных людей Город влюбленных людей Город влюбленных людей Город влюбленных людей Город влюбленных людей Город влюбленных людей Город влюбленных людей Город влюбленных людей Город влюбленных людей Город влюбленных людей Город влюбленных людей Город влюбленных людей Город влюбленных людей Город влюбленных людей Город влюбленных людей Город влюбленных людей Город влюбленных людей
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше