Город Влюблённых Людей - концерт Арины Кузнецовой (вокал) и Артёма Сыровегина (фортепиано)

Концерт «Город влюблённых людей»

В самом центре Санкт-Петербурга, на набережной реки Фонтанки, в элегантном концертном зале с превосходной акустикой, прозвучат мелодии любви. Арина Кузнецова (вокал) и Артём Сыровегин (рояль) приглашают вас на уникальный концерт «Город влюблённых людей». В программе – лирические произведения от XIX до XXI века, а также авторские работы дуэта.

Это вечер, где каждая нота становится признанием в любви к музыке. Арина Кузнецова – выпускница РАМ имени Гнесиных, многократный лауреат международных и всероссийских конкурсов, а также участница нескольких телепередач. Её музыкальные видео набирают миллионы просмотров, покоряя как российскую, так и зарубежную аудиторию.

Артём Сыровегин – талантливый пианист и композитор, который славится своими оригинальными аранжировками и уникальными музыкальными произведениями. Вместе с Ариной они создадут незабываемую атмосферу, полную гармонии и эмоций.

Не упустите возможность насладиться прекрасной музыкой в компании двух выдающихся исполнителей!