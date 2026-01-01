Оповещения от Киноафиши
Город Влюблённых Людей - концерт Арины Кузнецовой (вокал) и Артёма Сыровегина (фортепиано)
Город Влюблённых Людей - концерт Арины Кузнецовой (вокал) и Артёма Сыровегина (фортепиано)

6+
О концерте

Концерт «Город влюблённых людей»

В самом центре Санкт-Петербурга, на набережной реки Фонтанки, в элегантном концертном зале с превосходной акустикой, прозвучат мелодии любви. Арина Кузнецова (вокал) и Артём Сыровегин (рояль) приглашают вас на уникальный концерт «Город влюблённых людей». В программе – лирические произведения от XIX до XXI века, а также авторские работы дуэта.

Это вечер, где каждая нота становится признанием в любви к музыке. Арина Кузнецова – выпускница РАМ имени Гнесиных, многократный лауреат международных и всероссийских конкурсов, а также участница нескольких телепередач. Её музыкальные видео набирают миллионы просмотров, покоряя как российскую, так и зарубежную аудиторию.

Артём Сыровегин – талантливый пианист и композитор, который славится своими оригинальными аранжировками и уникальными музыкальными произведениями. Вместе с Ариной они создадут незабываемую атмосферу, полную гармонии и эмоций.

Не упустите возможность насладиться прекрасной музыкой в компании двух выдающихся исполнителей!

Апрель
17 апреля пятница
19:00
Российская национальная библиотека. Здание на Фонтанке Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 36
от 999 ₽

