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Городъ Пятигорскъ

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О концерте/спектакле

Гастрольный тур команды КВН из Пятигорска: юмор, музыка и триумф

Долгожданное событие для поклонников юмора — гастрольный тур одной из самых ярких команд страны! Известная команда КВН из города Пятигорска, активно представляемая на главном канале страны, готова порадовать зрителей своими лучшими номерами.

Путь к успеху

Команда начала свой путь в 2009 году, участвуя в играх межрегиональной лиги в Краснодаре. Это участие укрепило веру в собственные силы участников, и уже в 2011 году они завоевали бронзовые медали Высшей лиги.

В 2013 году команда стала Чемпионом Высшей лиги, собрав всех больших Кивинов, и дважды побеждала в летних кубках чемпионов. Она по праву считается одной из самых титулованных команд за всю историю российского юмора.

Состав и репертуар

Команда долгое время остается неизменной в своем составе, в который входят:

  • Ольга Картункова
  • Екатерина Моргунова
  • Владислав Хелоян
  • Артур Диланян
  • Татьяна Винокурова
  • Максим Киселев
  • Антон Остерников
  • Александр Савченко
  • Заурбек Байцаев

Это одна из самых поющих команд, которая представит зрителям свои лучшие эфирные номера и выступления, знакомые из проектов Первого канала, таких как «Игра» и «Концерты» на канале ТНТ.

Творческая активность

Команда продолжает свое триумфальное шествие, активно участвуя в записи шоу на телевидении и в интернете, а также снимаясь в кино и сериалах. Не упустите возможность увидеть живое выступление этой талантливой команды!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 16 октября
КРЦ «Звезда» Самара, Ново-Садовая, 106г
19:00 от 1800 ₽
Уфа, 17 октября
Тинькофф-холл Уфа, 50-летия Октября, 19
19:00 от 1800 ₽

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