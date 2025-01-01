Городъ Пятигорскъ

Гастрольный тур команды КВН из Пятигорска: юмор, музыка и триумф

Долгожданное событие для поклонников юмора — гастрольный тур одной из самых ярких команд страны! Известная команда КВН из города Пятигорска, активно представляемая на главном канале страны, готова порадовать зрителей своими лучшими номерами.

Путь к успеху

Команда начала свой путь в 2009 году, участвуя в играх межрегиональной лиги в Краснодаре. Это участие укрепило веру в собственные силы участников, и уже в 2011 году они завоевали бронзовые медали Высшей лиги.

В 2013 году команда стала Чемпионом Высшей лиги, собрав всех больших Кивинов, и дважды побеждала в летних кубках чемпионов. Она по праву считается одной из самых титулованных команд за всю историю российского юмора.

Состав и репертуар

Команда долгое время остается неизменной в своем составе, в который входят:

Ольга Картункова

Екатерина Моргунова

Владислав Хелоян

Артур Диланян

Татьяна Винокурова

Максим Киселев

Антон Остерников

Александр Савченко

Заурбек Байцаев

Это одна из самых поющих команд, которая представит зрителям свои лучшие эфирные номера и выступления, знакомые из проектов Первого канала, таких как «Игра» и «Концерты» на канале ТНТ.

Творческая активность

Команда продолжает свое триумфальное шествие, активно участвуя в записи шоу на телевидении и в интернете, а также снимаясь в кино и сериалах. Не упустите возможность увидеть живое выступление этой талантливой команды!