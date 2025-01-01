Городъ Пятигорскъ

Долгожданное событие для поклонников юмора — гастрольный тур одной из самых ярких команд страны! Известная команда КВН из города Пятигорска, активно представляемая на главном канале страны, готова порадовать зрителей своими лучшими номерами.
Команда начала свой путь в 2009 году, участвуя в играх межрегиональной лиги в Краснодаре. Это участие укрепило веру в собственные силы участников, и уже в 2011 году они завоевали бронзовые медали Высшей лиги.
В 2013 году команда стала Чемпионом Высшей лиги, собрав всех больших Кивинов, и дважды побеждала в летних кубках чемпионов. Она по праву считается одной из самых титулованных команд за всю историю российского юмора.
Команда долгое время остается неизменной в своем составе, в который входят:
Это одна из самых поющих команд, которая представит зрителям свои лучшие эфирные номера и выступления, знакомые из проектов Первого канала, таких как «Игра» и «Концерты» на канале ТНТ.
Команда продолжает свое триумфальное шествие, активно участвуя в записи шоу на телевидении и в интернете, а также снимаясь в кино и сериалах. Не упустите возможность увидеть живое выступление этой талантливой команды!