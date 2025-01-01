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Городъ Пятигорскъ

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О концерте/спектакле

Гастрольный тур команды КВН из Пятигорска в Воронеже

Одна из самых ярких команд российского юмора начинает свой гастрольный тур! Команда из города Пятигорск, известная своим уникальным стилем и незабываемыми выступлениями, приглашает зрителей насладиться лучшими номерами.

История успеха

Команда начала свой путь в 2009 году и с тех пор достигла значительных высот. Участие в межрегиональной лиге в Краснодаре укрепило веру участников в свои силы. В 2011 году команда завоевала бронзовую медаль Высшей лиги, а в 2013 году стала Чемпионом, собрав всех крупных Кивинов.

Команда дважды побеждала в летних кубках чемпионов, что делает её одной из самых титулованных команд за всю историю российского юмора.

Состав команды

На сцене вы сможете увидеть неизменный состав команды:

  • Ольга Картункова
  • Екатерина Моргунова
  • Владислав Хелоян
  • Артур Диланян
  • Татьяна Винокурова
  • Максим Киселев
  • Антон Остерников
  • Александр Савченко
  • Заурбек Байцаев

Лучшие номера и новые проекты

Команда известна не только своими юмористическими выступлениями, но и музыкальными номерами. На гастролях зрители увидят их лучшие эфирные номера, которые можно было видеть в проектах Первого канала, а также в шоу «Игра» и «Концерты» на канале ТНТ.

Участники команды продолжают свое триумфальное шествие, принимая участие в записи шоу как на телевидении, так и в интернете, а также снимаясь в кино и сериалах.

Не упустите возможность увидеть эту уникальную команду вживую!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 3 августа
Зеленый театр Воронеж, Ленина, 10
20:00 от 3000 ₽

В ближайшие дни

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