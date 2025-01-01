Городъ Пятигорскъ

Одна из самых ярких команд российского юмора начинает свой гастрольный тур! Команда из города Пятигорск, известная своим уникальным стилем и незабываемыми выступлениями, приглашает зрителей насладиться лучшими номерами.
Команда начала свой путь в 2009 году и с тех пор достигла значительных высот. Участие в межрегиональной лиге в Краснодаре укрепило веру участников в свои силы. В 2011 году команда завоевала бронзовую медаль Высшей лиги, а в 2013 году стала Чемпионом, собрав всех крупных Кивинов.
Команда дважды побеждала в летних кубках чемпионов, что делает её одной из самых титулованных команд за всю историю российского юмора.
На сцене вы сможете увидеть неизменный состав команды:
Команда известна не только своими юмористическими выступлениями, но и музыкальными номерами. На гастролях зрители увидят их лучшие эфирные номера, которые можно было видеть в проектах Первого канала, а также в шоу «Игра» и «Концерты» на канале ТНТ.
Участники команды продолжают свое триумфальное шествие, принимая участие в записи шоу как на телевидении, так и в интернете, а также снимаясь в кино и сериалах.
Не упустите возможность увидеть эту уникальную команду вживую!