Городъ Пятигорскъ

Гастрольный тур команды КВН из Пятигорска в Воронеже

Одна из самых ярких команд российского юмора начинает свой гастрольный тур! Команда из города Пятигорск, известная своим уникальным стилем и незабываемыми выступлениями, приглашает зрителей насладиться лучшими номерами.

История успеха

Команда начала свой путь в 2009 году и с тех пор достигла значительных высот. Участие в межрегиональной лиге в Краснодаре укрепило веру участников в свои силы. В 2011 году команда завоевала бронзовую медаль Высшей лиги, а в 2013 году стала Чемпионом, собрав всех крупных Кивинов.

Команда дважды побеждала в летних кубках чемпионов, что делает её одной из самых титулованных команд за всю историю российского юмора.

Состав команды

На сцене вы сможете увидеть неизменный состав команды:

Ольга Картункова

Екатерина Моргунова

Владислав Хелоян

Артур Диланян

Татьяна Винокурова

Максим Киселев

Антон Остерников

Александр Савченко

Заурбек Байцаев

Лучшие номера и новые проекты

Команда известна не только своими юмористическими выступлениями, но и музыкальными номерами. На гастролях зрители увидят их лучшие эфирные номера, которые можно было видеть в проектах Первого канала, а также в шоу «Игра» и «Концерты» на канале ТНТ.

Участники команды продолжают свое триумфальное шествие, принимая участие в записи шоу как на телевидении, так и в интернете, а также снимаясь в кино и сериалах.

Не упустите возможность увидеть эту уникальную команду вживую!