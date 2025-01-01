Меню
Gorod Kontrastov
Киноафиша Gorod Kontrastov

Gorod Kontrastov

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Громкая вечеринка уходящего лета

Город контрастов приглашает вас на уникальное событие, где сливаются различные музыкальные жанры: от попсы до металла! Это не просто концерт — это настоящая терапия громкостью, которая зарядит вас энергией до самой зимы.

Магия музыкальных стилей

Приготовьтесь к безумному сочетанию огненного панка, цепляющего инди, зажигательного рейва и мощного метала. Это будет одна сцена и один вечер, где не будет компромиссов. Не упустите шанс насладиться самыми яркими звуками сезона!

Энергия до последней капли

Летний сезон подходит к концу, но это не повод для скуки! Драйвовая атмосфера и дерзкий сетлист подарят вам заряд бодрости и хорошего настроения. Присоединяйтесь к самой безумной тусовке, где энергия не заканчивается, а только нарастает!

Не пропустите!

Это событие станет настоящим праздником музыки для всех ценителей ярких эмоций и незабываемых впечатлений. Место встречи — ваша любимая площадка, где самая громкая вечеринка достигнет апогея. Готовы к драйву? Тогда мы ждем вас!

Расписание

