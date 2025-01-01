Меню
Город грехов
Киноафиша Город грехов

Спектакль Город грехов

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Иммерсивный спектакль «Город грехов» в Казани

Приглашаем вас в мир таинственного расследования в иммерсивном спектакле «Город грехов»! Это уникальная авторская настольная игра с живым театральным сопровождением, созданная талантливой командой под руководством театра Даниила Миронова.

Что такое «Город грехов»?

Спектакль погружает участников в атмосферу расследования преступления, где каждому предстоит проявить свои логические способности и дедуктивное мышление. Команды будут работать вместе, добывая улики и собирая свидетельские показания, чтобы раскрыть тайну преступления.

Идеальный выбор для мероприятий

«Город грехов» — оптимальный вариант для корпоративных мероприятий, дружеских встреч и незабываемого отдыха. Этот спектакль не только развлечет, но и поможет сплотить коллектив, развить аналитические навыки и творческое мышление.

Зачем стоит посетить?

Участие в «Городе грехов» — это не просто игра, а возможность стать частью увлекательной истории, где каждое ваше решение имеет значение. Участвуйте в расследовании, погружайтесь в сюжет и станьте настоящими сыщиками!

Не упустите шанс пройти через невероятные приключения и захватывающие испытания в «Городе грехов». Мы ждем вас!

Октябрь
9 октября четверг
19:00
Театр Даниила Миронова Казань, Баумана, 70
от 2500 ₽
16 октября четверг
19:00
Театр Даниила Миронова Казань, Баумана, 70
от 2500 ₽

