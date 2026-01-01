Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Город Грехов: Последнее Шоу Руби Вэйл
Киноафиша Город Грехов: Последнее Шоу Руби Вэйл

Спектакль Город Грехов: Последнее Шоу Руби Вэйл

Постановка
Театр Даниила Миронова 16+
Возраст 16+

О спектакле

Расследуйте загадочное убийство в спектакле «Город Грехов: Последнее Шоу Руби Вэйл»

Театр Даниила Миронова в Казани представляет новое захватывающее шоу, полное интриг и неожиданных поворотов. Вам предстоит стать свидетелем последнего выступления Руби Вейл, которое обернулось трагедией. В баре «Красная Вуаль» была подготовлена премьера, но её тело замерло, оставив только угрюмые улики и атмосферу таинственности.

Ваше участие – ключ к разгадке

Этот спектакль не просто развлечение; он предоставляет вам уникальную возможность стать участником расследования. Вам вручат досье и улики, а также откроются допросы — каждое слово может стать решающим в поисках преступника. Внимание! В полумраке бара за вами следят десятки глаз. Кто из присутствующих скрывает свои истинные намерения? Доверяйте своей интуиции.

Отличный выбор для мероприятий

«Город Грехов: Последнее Шоу Руби Вэйл» подходит не только для любителей театра, но и станет идеальным вариантом для корпоративов, дружеских встреч или познавательных знакомств. Вам не нужно знать предысторию — спектакль самостоятельный и не требует предварительного просмотра «Город Грехов: Дело Элизабет Блэквуд».

Приходите и узнайте себя и окружающих с новой стороны в этой интерактивной игре, где ваш выбор и реакции могут изменить ход событий.

Купить билет на спектакль Город Грехов: Последнее Шоу Руби Вэйл

Помощь с билетами
В других городах
Март
5 марта четверг
19:00
Театр Даниила Миронова Казань, Баумана, 70
от 2000 ₽
26 марта четверг
19:00
Театр Даниила Миронова Казань, Баумана, 70

В ближайшие дни

Kaleidoscope Art&Dining. 7 чудес света
12+
Экспериментальный Интерактивный
Kaleidoscope Art&Dining. 7 чудес света
12 марта в 16:30 Калейдоскоп
от 15000 ₽
Свидание. Париж
16+
Иммерсивный
Свидание. Париж
8 марта в 21:00 Театр Даниила Миронова
от 2500 ₽
Театрализованные экскурсии с фонарщиком Фаролеро. Маршрут: Казань. Кремль
12+
Театрализованные экскурсии с фонарщиком Фаролеро. Маршрут: Казань. Кремль
5 августа в 20:00 Дворец земледельцев
от 1700 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше