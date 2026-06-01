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Город Грехов: дело Элизабет Блэквуд
Билеты от 4000₽
Киноафиша Город Грехов: дело Элизабет Блэквуд

Спектакль Город Грехов: дело Элизабет Блэквуд

Постановка
Театр Даниила Миронова 16+
Возраст 16+
Билеты от 4000₽

О спектакле

Игра-спектакль в Театре Даниила Миронова

Приготовьтесь к необычному опыту! Спектакль «Город Грехов: дело Элизабет Блэквуд» в Театре Даниила Миронова предлагает вам стать частью непростой истории. Участники смогут стать детективами и погрузиться в мир расследований.

Сложная игра с элементами детективного жанра

У вас есть задача — раскрыть преступление и найти истинного виновника. Команды будут соревноваться друг с другом, собирая улики и получая свидетельские показания. Каждое слово, произнесенное во время допросов, может стать либо ключом к разгадке, либо ложным следом.

Кто скрывается в полумраке?

Вы окажетесь в атмосфере, полной напряжения и интриги. Взгляните вокруг: в полумраке бара за вами наблюдают десятки глаз. Кто из этих улыбающихся лиц может оказаться преступником с окровавленными руками? Будьте настороже, ведь разгадка может быть ближе, чем вам кажется.

Идеальный выбор для корпоративов и встреч

«Город Грехов» — это не только спектакль, но и отличная возможность для корпоративных мероприятий, дружеских встреч или новых знакомств. Проведите вечер в кругу друзей или коллег, исследуя увлекательный сюжет и общаясь с единомышленниками.

Купить билет на спектакль Город Грехов: дело Элизабет Блэквуд

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Июнь
19 июня пятница
19:00
Милк Moscow Imagine Live Club Москва, Покровка, 16
от 4000 ₽

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