Спектакль Город, где все начинается

Спектакль — живая, динамичная трагикомедия о жизни современной столицы и её обитателях. Москва здесь не просто точка на карте, но полноправная героиня — величественная и манящая. Этот город испытывает на прочность своих жителей и поднимает их на вершины успеха.

Сюжет и герои

События пьесы разбросаны по географии: от глухого российского села и небольшого провинциального города до Патриарших прудов и других знаковых московских мест. Герои непохожи друг на друга, у каждого из них своя уникальная история. Но тема столицы проходит красной нитью через судьбы провинциалов и москвичей, определяя важнейшие жизненные выборы.

Каково решение сделать: синица в руке или журавль в небе? Что выбрать: прогресс или традиции? Какой ценой достается нам фиаско и достижения желаемого? Создатели спектакля приглашают зрителя вместе с героями искать ответы на эти непростые вопросы.

Творческая команда

Спектакль создан по пьесе Ольги Антоновой «Ну как там, в Москве?», ставшей победителем драматургического конкурса «Москва и москвичи», организованного театром им. Моссовета и Департаментом культуры города Москвы в 2024 году.

Актуальность и вечные темы

Узнаваемые современные обстоятельства и персонажи делают пьесу актуальной для зрителя сегодняшнего дня. Вечные темы — мечты, желания и выбор — позволяют задуматься о том, как изменилась Москва со времен героев Чехова, Булгакова, Зорина и Черных. Какова она сейчас, наша Москва? Приходите на спектакль, чтобы найти свои ответы.