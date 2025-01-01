Меню
Город, где все начинается
Билеты от 1000₽
Киноафиша Город, где все начинается

Спектакль Город, где все начинается

Постановка
Театр на Малой Ордынке 16+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Живая, динамичная трагикомедия о жизни современной столицы и её обитателей

Спектакль — живая, динамичная трагикомедия о жизни современной столицы и её обитателях. Москва здесь не просто точка на карте, но полноправная героиня — величественная и манящая. Этот город испытывает на прочность своих жителей и поднимает их на вершины успеха.

Сюжет и герои

События пьесы разбросаны по географии: от глухого российского села и небольшого провинциального города до Патриарших прудов и других знаковых московских мест. Герои непохожи друг на друга, у каждого из них своя уникальная история. Но тема столицы проходит красной нитью через судьбы провинциалов и москвичей, определяя важнейшие жизненные выборы.

Каково решение сделать: синица в руке или журавль в небе? Что выбрать: прогресс или традиции? Какой ценой достается нам фиаско и достижения желаемого? Создатели спектакля приглашают зрителя вместе с героями искать ответы на эти непростые вопросы.

Творческая команда

Спектакль создан по пьесе Ольги Антоновой «Ну как там, в Москве?», ставшей победителем драматургического конкурса «Москва и москвичи», организованного театром им. Моссовета и Департаментом культуры города Москвы в 2024 году.

Актуальность и вечные темы

Узнаваемые современные обстоятельства и персонажи делают пьесу актуальной для зрителя сегодняшнего дня. Вечные темы — мечты, желания и выбор — позволяют задуматься о том, как изменилась Москва со времен героев Чехова, Булгакова, Зорина и Черных. Какова она сейчас, наша Москва? Приходите на спектакль, чтобы найти свои ответы.

Октябрь
31 октября пятница
19:00
Театр на Малой Ордынке Москва, М.Ордынка, 31, стр. 1
от 1000 ₽

