Спектакль Город детства

Театральная машина времени: путешествие в детство

«Где зародилось настоящее? Откуда начинается будущее? Куда подевалось прошлое?» Эти вопросы становятся отправной точкой для уникального спектакля, который предлагает зрителям путешествие в мир детства. Пристегните ремни и наденьте маску на вашего внутреннего ребёнка — нас ожидает удивительное приключение!

Погружение в мир фантазии

В детстве возможно всё. Это время, когда фантазия не знает границ, а мороженое всегда кажется вкуснее, чем когда-либо. Однако в этом волшебном мире существуют и границы, установленные взрослыми. Спектакль исследует, как в детстве впервые нарушаются правила и соблюдаются клятвы на мизинчиках.

Дежавю и воспоминания

Зрители смогут ощутить феномен дежавю — когда кажется, что событие уже происходило, хотя на самом деле это не так. Кусочки нашего детства складываются, как лоскутное одеяло, сшитое бабушкой, и становятся картой города, которого нет на свете, но он живет в нашей памяти.

Соберите свои воспоминания

Этот спектакль не только развлекает, но и заставляет задуматься о том, как формируются наши воспоминания и какие моменты детства оставляют неизгладимый след в сердце. Все мы выросли в разных семьях и городах, но нас объединяет общее ощущение ностальгии и стремление к чуду.

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по страницам вашей памяти, где вы сможете заново пережить самые яркие моменты своего детства!