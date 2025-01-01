Меню
Город детства
Киноафиша Город детства

Спектакль Город детства

Постановка
ТриЧетыре 16+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Театральная машина времени: путешествие в детство

«Где зародилось настоящее? Откуда начинается будущее? Куда подевалось прошлое?» Эти вопросы становятся отправной точкой для уникального спектакля, который предлагает зрителям путешествие в мир детства. Пристегните ремни и наденьте маску на вашего внутреннего ребёнка — нас ожидает удивительное приключение!

Погружение в мир фантазии

В детстве возможно всё. Это время, когда фантазия не знает границ, а мороженое всегда кажется вкуснее, чем когда-либо. Однако в этом волшебном мире существуют и границы, установленные взрослыми. Спектакль исследует, как в детстве впервые нарушаются правила и соблюдаются клятвы на мизинчиках.

Дежавю и воспоминания

Зрители смогут ощутить феномен дежавю — когда кажется, что событие уже происходило, хотя на самом деле это не так. Кусочки нашего детства складываются, как лоскутное одеяло, сшитое бабушкой, и становятся картой города, которого нет на свете, но он живет в нашей памяти.

Соберите свои воспоминания

Этот спектакль не только развлекает, но и заставляет задуматься о том, как формируются наши воспоминания и какие моменты детства оставляют неизгладимый след в сердце. Все мы выросли в разных семьях и городах, но нас объединяет общее ощущение ностальгии и стремление к чуду.

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по страницам вашей памяти, где вы сможете заново пережить самые яркие моменты своего детства!

Режиссер
Арина Юдинцева
В ролях
Арина Юдинцева
Кирилл Смирнов
Александр Лозицкий
Анна Белопухова

Купить билет на спектакль

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 2 ноября
ТриЧетыре Санкт-Петербург, просп. Непокоренных, 11
19:00 от 1100 ₽

В ближайшие дни

Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях
6+
Детский
Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях
9 ноября в 15:00 Театр им. Ленсовета
от 600 ₽
Эйнштейн и Маргарита
16+
Драма
Эйнштейн и Маргарита
13 ноября в 19:00 Выборгский ДК
от 1500 ₽
Поминальная молитва
16+
Драма
Поминальная молитва
29 августа в 19:00 Молодежный театр на Фонтанке
от 500 ₽
