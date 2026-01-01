Оповещения от Киноафиши
О концерте

Город 312: концерт группы в клубе Гримерка

Группа «Город 312» приглашает всех ценителей качественной музыки на незабываемый концерт в клубе Гримерка. Это мероприятие станет настоящим праздником для поклонников уникального звучания и глубоких текстов.

Что ждать от концерта?

«Город 312» — это не просто музыкальная группа, а настоящая команда талантливых музыкантов, способная создать атмосферу уюта и вдохновения. Их песни наполнены смыслом и эмоциями, а живое исполнение гарантирует незабываемые впечатления.

Интересные факты о группе

Группа образовалась в 2005 году и быстро завоевала сердца слушателей своими лирическими композициями, охватывающими темы любви, жизни и поиска себя. Их популярные альбомы, такие как «По ту сторону реки» и «Снег», по праву стали знаковыми для российской музыки.

Почему стоит посетить?

Посетив концерт «Города 312», вы не только насладитесь живым исполнением любимых хитов, но и сможете увидеть, как музыка объединяет людей. Каждый зритель станет частью уникальной атмосферы, созданной искусством.

Не упустите возможность стать свидетелем этого события и погрузиться в музыкальное путешествие вместе с «Городом 312»!

Купить билет на концерт Город 312

Март
7 марта суббота
23:30
Гримерка Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
от 4000 ₽

