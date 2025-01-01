Концерт легендарной группы «Город 312» в MT music bar

С радостью приглашаем вас на незабываемый вечер музыки и эмоций – концерт легендарной группы «Город 312», который состоится 12 апреля 2025 года в MT music bar. Начало в 20:00.

Музыкальное наследие

Группа «Город 312» уже более двух десятилетий радует своих поклонников атмосферными музыкальными композициями, полными эмоций и глубокого смысла. Их творчество охватывает широкий спектр музыкальных стилей, и каждый концерт – это уникальное событие, полное живых эмоций и невероятной энергетики.

Что вас ждет на концерте?

На этом концерте вы сможете насладиться как известными хитами, так и новыми произведениями, которые обязательно станут частью вашего музыкального опыта. Не упустите возможность погрузиться в мир музыки «Города 312» и прочувствовать их уникальную атмосферу.

Билеты и информация

Приобретайте билеты заранее, чтобы не упустить шанс стать частью этого музыкального события. Для дополнительной информации обращайтесь по телефону, указанному на сайте MT music bar.

Не пропустите вечер, который запомнится надолго!