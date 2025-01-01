Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
К сожалению, постер отсутствует
Билеты от 2500₽
Киноафиша Город 312

Город 312

18+
Возраст 18+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Концерт легендарной группы «Город 312» в MT music bar

С радостью приглашаем вас на незабываемый вечер музыки и эмоций – концерт легендарной группы «Город 312», который состоится 12 апреля 2025 года в MT music bar. Начало в 20:00.

Музыкальное наследие

Группа «Город 312» уже более двух десятилетий радует своих поклонников атмосферными музыкальными композициями, полными эмоций и глубокого смысла. Их творчество охватывает широкий спектр музыкальных стилей, и каждый концерт – это уникальное событие, полное живых эмоций и невероятной энергетики.

Что вас ждет на концерте?

На этом концерте вы сможете насладиться как известными хитами, так и новыми произведениями, которые обязательно станут частью вашего музыкального опыта. Не упустите возможность погрузиться в мир музыки «Города 312» и прочувствовать их уникальную атмосферу.

Билеты и информация

Приобретайте билеты заранее, чтобы не упустить шанс стать частью этого музыкального события. Для дополнительной информации обращайтесь по телефону, указанному на сайте MT music bar.

Не пропустите вечер, который запомнится надолго!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
1 ноября
МТ Music Bar Москва, Н.Арбат, 15
20:00 от 2500 ₽

В ближайшие дни

Научиться шутить с комиками Moscow StandUp Show
18+
Юмор
Научиться шутить с комиками Moscow StandUp Show
25 сентября в 19:00 Arma Lounge
от 1990 ₽
Lumisfera. Быть собой в сиянии 8000 свечей
6+
Живая музыка
Lumisfera. Быть собой в сиянии 8000 свечей
3 сентября в 21:00 Зеленый театр ВДНХ
от 2500 ₽
Jazz Jam Christmass Edition
16+
Джаз
Jazz Jam Christmass Edition
7 октября в 20:00 Louis
от 2000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше