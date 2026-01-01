Концерт группы Gorky Park в Челябинске

В ДС «Юность» города Челябинска выступит легендарная группа Gorky Park. Это событие станет настоящим праздником для поклонников русской рок-музыки.

Новый состав - новые звуки

Группа, известная своим уникальным стилем, представит концерт в обновленном составе. На сцене прозвучат не только классические хиты, которые были любимы многими, но и новые композиции, исполненные с характерным драйвом и энергией.

Зажигательные ритмы для настоящих ценителей

Концерт Gorky Park — это отличная возможность насладиться мощным звучанием и зажигательными ритмами. Зрители смогут почувствовать атмосферу настоящего музыкального праздника, который, безусловно, оставит яркие впечатления.