Gorky Park
16+
Возраст 16+

О концерте

Концерт группы «Парк Горького» в Челябинске

Дворец спорта «Юность» в Челябинске станет площадкой для выступления известной группы «Парк Горького». Артисты представят зрителям свои хиты и новые композиции в обновленном составе.

Энергия и драйв

Концерт обещает быть насыщенным и динамичным. Зрители смогут насладиться мощным звучанием и зажигательными ритмами, что делает данное событие особенно привлекательным для поклонников рок-музыки.

Что ожидать?

Подготовьтесь к встрече с любимыми мелодиями в совершенно новом исполнении. Группа известна своим уникальным стилем и способностью удивлять, так что не пропустите шанс увидеть их вживую.

Купить билет на концерт Gorky Park

Апрель
18 апреля суббота
19:00
Дворец спорта «Юность» Челябинск, Свердловский просп., 51

