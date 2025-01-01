Возвращение легенды: Gorky Park на сцене TAU

Не упустите возможность увидеть на сцене TAU культовую группу Gorky Park! Спустя десятилетия триумфа на Западе и постсоветском пространстве, они вернутся с новой силой и свежими интерпретациями своих хитов.

Неповторимая энергетика

Группа, прославившаяся своим ярким звуком, пронзительными гитарами и динамичными театральными выступлениями, обещает подарить зрителям поистине незабываемый концерт. Ожидайте современное воплощение известных хитов, которое не утратит той силы, что когда-то покорила музыкальные чарты благодаря уникальному сочетанию рока и элементов русской культуры.

Знакомые лица

На сцену снова выйдут участники легендарного состава: Александр Маршал, Алексей Белов, Ян Яненков и Александр Львов. Эти музыканты продолжают писать историю, а зрителей ждет встреча с прошлым, полным ярких эмоций и незабываемых мелодий.

Не упустите шанс стать частью этого грандиозного события, которое пройдет в TAU! Откройте для себя музыку, заставившую сердца миллионов биться чаще. Будьте готовы к мощному звуку и незабываемым впечатлениям!