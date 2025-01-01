Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Gorky Park
Билеты от 4000₽
Киноафиша Gorky Park

Gorky Park

16+
Возраст 16+
Билеты от 4000₽

О концерте/спектакле

Возвращение легенды: Gorky Park на сцене TAU

Не упустите возможность увидеть на сцене TAU культовую группу Gorky Park! Спустя десятилетия триумфа на Западе и постсоветском пространстве, они вернутся с новой силой и свежими интерпретациями своих хитов.

Неповторимая энергетика

Группа, прославившаяся своим ярким звуком, пронзительными гитарами и динамичными театральными выступлениями, обещает подарить зрителям поистине незабываемый концерт. Ожидайте современное воплощение известных хитов, которое не утратит той силы, что когда-то покорила музыкальные чарты благодаря уникальному сочетанию рока и элементов русской культуры.

Знакомые лица

На сцену снова выйдут участники легендарного состава: Александр Маршал, Алексей Белов, Ян Яненков и Александр Львов. Эти музыканты продолжают писать историю, а зрителей ждет встреча с прошлым, полным ярких эмоций и незабываемых мелодий.

Не упустите шанс стать частью этого грандиозного события, которое пройдет в TAU! Откройте для себя музыку, заставившую сердца миллионов биться чаще. Будьте готовы к мощному звуку и незабываемым впечатлениям!

Купить билет на концерт Gorky Park

Помощь с билетами
Ноябрь
15 ноября суббота
20:00
Пространство Tau Москва, Рязанский просп., 8а, стр. 10
от 4000 ₽

В ближайшие дни

На-На
12+
Поп
На-На
9 марта в 19:00 Киноконцертный зал «Эльдар»
от 2200 ₽
Стендап в темноте
18+
Юмор
Стендап в темноте
25 сентября в 21:30 Джон Донн
от 1590 ₽
КИНОхроника
18+
Рок
КИНОхроника
28 сентября в 19:00 Петрович
от 1000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше