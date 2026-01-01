Спектакль Горько!

Музыкальная комедия «Горько!» в театре «Русская песня»

Театр «Русская песня» представляет музыкальную комедию, основанную на произведениях А.П. Чехова и М.М. Зощенко. Режиссер Роман Самгин, известный своими яркими и смешными постановками, вновь удивит зрителей. Идея объединить два знаменитых «свадебных рассказа» принадлежит художественному руководителю театра Надежде Бабкиной.

Среди участников спектакля — наши любимые артисты, такие как Олеся Железняк, Алексей Маклаков, Андрей Кайков, Сергей Никоненко, Ольга Прокофьева, Иван Замотаев и Юрий Катаев. Особое внимание стоит обратить на участие такие заметные фигуры, как Алексей Ягудин и сама Надежда Бабкина. Это гарантирует, что смеха и радости на сцене будет в избытке!

Действующие лица и исполнители

Антон Чехов. Свадьба. Сцена в одном действии

Евдоким Захарович Жигалов, отставной коллежский регистратор — Александр Чернявский

Настасья Тимофеевна, его жена — заслуженная артистка России Олеся Железняк / народная артистка России Ольга Прокофьева

Дашенька — Валентина Безух, Алёна Арутюнян / Светлана Рассказова

Эпаминонд Максимович Апломбов — Андрей Кайков

Фёдор Яковлевич Ревунов-Караулов — заслуженный артист России Алексей Маклаков / Юрий Катаев

Харлампий Спиридонович Дымба, грек-кондитер — народная артистка России Надежда Бабкина

Михаил Зощенко. Свадьба. Комедия в одном действии

Отец — заслуженный артист России Алексей Маклаков / Юрий Катаев

Мать — народная артистка России Надежда Бабкина

Дочь — народная артистка России Ольга Прокофьева / заслуженная артистка России Олеся Железняк

Жених — Андрей Кайков

Приятель жениха — Иван Замотаев

Буфетчики — Александр Чернявский

Жена гостя — Дарья Рубачева

Также в спектакле участвует Московский государственный ансамбль «Русская песня» и балет «Живая планета». Спектакль станет отличным выбором для всех, кто ценит комедийный жанр и хочет насладиться игрой талантливых артистов.