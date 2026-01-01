Спектакль Горько!

Театр «Русская песня» представляет музыкальную комедию, основанную на произведениях А.П. Чехова и М.М. Зощенко. Режиссер Роман Самгин, известный своими яркими и смешными постановками, вновь удивит зрителей. Идея объединить два знаменитых «свадебных рассказа» принадлежит художественному руководителю театра Надежде Бабкиной.
Среди участников спектакля — наши любимые артисты, такие как Олеся Железняк, Алексей Маклаков, Андрей Кайков, Сергей Никоненко, Ольга Прокофьева, Иван Замотаев и Юрий Катаев. Особое внимание стоит обратить на участие такие заметные фигуры, как Алексей Ягудин и сама Надежда Бабкина. Это гарантирует, что смеха и радости на сцене будет в избытке!
Антон Чехов. Свадьба. Сцена в одном действии
Михаил Зощенко. Свадьба. Комедия в одном действии
Также в спектакле участвует Московский государственный ансамбль «Русская песня» и балет «Живая планета».