Горько!
Киноафиша Горько!

Спектакль Горько!

О спектакле

Музыкальная комедия «Горько!» в театре «Русская песня»

Театр «Русская песня» представляет музыкальную комедию, основанную на произведениях А.П. Чехова и М.М. Зощенко. Режиссер Роман Самгин, известный своими яркими и смешными постановками, вновь удивит зрителей. Идея объединить два знаменитых «свадебных рассказа» принадлежит художественному руководителю театра Надежде Бабкиной.

Среди участников спектакля — наши любимые артисты, такие как Олеся Железняк, Алексей Маклаков, Андрей Кайков, Сергей Никоненко, Ольга Прокофьева, Иван Замотаев и Юрий Катаев. Особое внимание стоит обратить на участие такие заметные фигуры, как Алексей Ягудин и сама Надежда Бабкина. Это гарантирует, что смеха и радости на сцене будет в избытке!

Действующие лица и исполнители

Антон Чехов. Свадьба. Сцена в одном действии

  • Евдоким Захарович Жигалов, отставной коллежский регистратор — Александр Чернявский
  • Настасья Тимофеевна, его жена — заслуженная артистка России Олеся Железняк / народная артистка России Ольга Прокофьева
  • Дашенька — Валентина Безух, Алёна Арутюнян / Светлана Рассказова
  • Эпаминонд Максимович Апломбов — Андрей Кайков
  • Фёдор Яковлевич Ревунов-Караулов — заслуженный артист России Алексей Маклаков / Юрий Катаев
  • Харлампий Спиридонович Дымба, грек-кондитер — народная артистка России Надежда Бабкина

Михаил Зощенко. Свадьба. Комедия в одном действии

  • Отец — заслуженный артист России Алексей Маклаков / Юрий Катаев
  • Мать — народная артистка России Надежда Бабкина
  • Дочь — народная артистка России Ольга Прокофьева / заслуженная артистка России Олеся Железняк
  • Жених — Андрей Кайков
  • Приятель жениха — Иван Замотаев
  • Буфетчики — Александр Чернявский
  • Жена гостя — Дарья Рубачева

Также в спектакле участвует Московский государственный ансамбль «Русская песня» и балет «Живая планета». Спектакль станет отличным выбором для всех, кто ценит комедийный жанр и хочет насладиться игрой талантливых артистов.

Декабрь
3 декабря четверг
19:00
Театр «Русская песня». Основная сцена Москва, Олимпийский просп., 14, БЦ Diamond Hall
от 900 ₽

