Спектакль Горький/Толстой. Воспоминания

Спектакль Дмитрия Волкострелова в жанре предметного театра

В новом спектакле по книге Максима Горького «Воспоминания о Льве Толстом» режиссер Дмитрий Волкострелов предлагает зрителям уникальный ракурс. Он смещает фокус с фигуры великого писателя на предметы, которые обычно остаются вне нашего поля зрения. Что если о Толстом будут вспоминать дорожная пыль, листья, пепел и тополиный пух?

Голоса предметов

В спектакле вещи оживают и начинают говорить голосами людей, сыгравших значимую роль в профессиональной жизни Волкострелова. Это может стать неожиданным и глубоким опытом для зрителей, которые привыкли воспринимать театр через призму человеческих эмоций и историй.

Мнение режиссера

Дмитрий Волкострелов делится своими размышлениями о сложностях работы с текстами Горького: Мне кажется совершенно невозможным работать сегодня с рассказами Горького, с одной стороны, потому что я не верю в нарратив в театре, а с другой, потому что очень жирно пишет писатель Горький, очень избыточно для меня. Я все-таки выступаю за обезжиренное искусство. Однако воспоминания о Толстом, которого режиссер искренне любит, стали для него мощным источником вдохновения.

Сопряжение голосов

Волкострелов также рассказывает о том, как он связался с 23 людьми, которые важны для его профессиональной деятельности. Со многими из них мы с недавнего времени разлучены, не можем работать вместе. Но вот это совмещение голосов дорогих мне людей, говорящих от имени вещей и предметов, которые не кажутся важными, но на самом деле составляют само существо нашей жизни, и стало тем сопряжением, которое требуется театру в моем понимании.

Не упустите возможность увидеть этот необычный спектакль, который обещает стать важным событием в театральной жизни города!