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Горький. Васса
Билеты от 1000₽
Киноафиша Горький. Васса

Спектакль Горький. Васса

Постановка
Театральный особняк 16+
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Сценическое размышления о семье и наследстве

Фраза «Ты видишь как все запуталось?» — одно из последних высказываний Вассы Железновой, произнесённая в момент, когда семейные конфликты пересекли грань добра и зла. В этой пьесе она предстает как мать, готовая сделать всё, чтобы удержать все, что у неё есть, включая дом и семью.

Семейные интриги и тайны

В спектакле показывается, на что готовы пойти люди ради наследства, какие тёмные тайны может скрывать самая обычная семья. Это история о людях, которые, преодолевая моральные барьеры, готовы идти на преступления ради своего благополучия.

Режиссёрская интерпретация Леонида Краснова

Леонид Краснов представляет пьесу по-своему, решая представить её сквозь злую иронию, акцентируя внимание на мерзости интриг и преступных наклонностях персонажей. Однако к финалу спектакля проявляется важная деталь: Васса, несмотря на все её жестокие поступки, на самом деле стремится к сохранению дома и будущности семьи — даже если это будущее не для её детей, а для внуков.

Вопросы о будущем и нравственности

Спектакль задает важный вопрос: может ли устойчивое будущее быть построено на неправедном основании? Это размышление о том, какие жертвы люди готовы принести ради сохранения своей власти и статуса, и что при этом остаётся от нравственности и семейных ценностей.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
31 декабря
Театральный особняк Москва, Библиотечная, 23
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Горький. Васса Горький. Васса Горький. Васса Горький. Васса Горький. Васса Горький. Васса Горький. Васса Горький. Васса Горький. Васса Горький. Васса Горький. Васса

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