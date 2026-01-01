Горький крафт
18+
О концерте

Фестиваль «Горький Крафт»: праздник вкуса и музыки

С 4 по 5 июля 2026 года Нижний Новгород примет восьмой фестиваль «Горький Крафт». Местом проведения станет популярное пространство «ex - ПОРТ ФУДХОЛЛ», расположенное по адресу: ул. Красная Слобода, 9.

Крафтовые напитки и гастрономические удовольствия

Фестиваль приглашает вас насладиться атмосферой дружбы и веселья. Здесь вас ждут лучшие пивоварни и сидроделии, а также фермерские хозяйства России и Нижегородской области. Гостям предложат уникальную возможность дегустировать популярные и редкие сорта крафтового пива и сидра абсолютно бесплатно в формате «БЕЗЛИМИТ».

Музыка, еда и обучение

В этом году на фестивале представят не только восхитительные напитки, но и вкусную еду. Участники смогут попробовать легкие закуски и изысканные блюда от известных ресторанов города. Для тех, кто хочет узнать больше о крафтовом производстве, организуют лекции и мастер-классы от профессионалов индустрии.

Развлечения и активные зоны

Фестиваль порадует не только гастрономией, но и насыщенной музыкальной программой. Вы сможете наслаждаться живыми выступлениями, а также участвовать в различных промо-активностях и развлечениях на протяжении всего мероприятия.

Не упустите возможность стать частью этого яркого события, где соберутся любители хорошего пива, вкусной еды и отличной музыки!

Июль
4 июля суббота
12:00
Арт-кластер «Красная слобода» Нижний Новгород, Красная Слобода, 9
от 4500 ₽

