Горький. Детство
Киноафиша Горький. Детство

Спектакль Горький. Детство

12+
Режиссер Сергей Маврин
Продолжительность 1 час 15 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль по мотивам А. М. Горького

В Н. Новгороде состоится премьера спектакля «Маленький Алёша», основанного на произведениях известного русского писателя Максима Горького. Это трогательная и глубокая история о детстве, утрате и жестокости жизни, которая затрагивает самые сокровенные уголки души.

Сюжетная линия

Спектакль повествует о маленьком Алёше Пешкове, который вместе с мамой и бабушкой возвращается в Н. Новгород из Астрахани. Их поездка окутана горем: только что умер отец Алёши от холеры. По прибытию они останавливаются в небольшом доме деда Василия Каширина, который полон «вражды всех со всеми». В этом душном и мрачном окружении разворачиваются события, полные жестокости и страданий.

Темы и настроение

А. М. Горький, автор оригинального произведения, в своих текстах часто затрагивает темы страдания и человеческой природы. В спектакле «Маленький Алёша» вы сможете увидеть, как его слова обрываются в горькой истине: «Теперь, оживляя прошлое, я сам порою с трудом верю, что всё было именно так, как было...». Это создает атмосферу, в которой зрители могут глубже понять не только переживания главного героя, но и сложную жизнь простого русского человека.

Интересные факты

Спектакль «Горький. Детство» — не только дань уважения классической литературе, но и возможность задуматься о вечных вопросах жизни и смерти. Постановка обещает быть визуально впечатляющей и эмоционально насыщенной, что обеспечит зрителям незабываемые впечатления. Режиссура, сценография и музыка будут тщательно подобраны для создания уникальной атмосферы.

Не упустите возможность увидеть эту захватывающую историю на сцене! Премьера состоится в ближайшие выходные. Билеты уже в продаже.

Расписание

В других городах

Нижний Новгород, 11 октября
Арт-клуб «Маяковка, 10» Нижний Новгород, Рождественская, 10, 4 этаж
11:00 от 650 ₽

Фотографии

Горький. Детство Горький. Детство Горький. Детство Горький. Детство

