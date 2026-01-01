GorillaGun

Дикий стиль из темных подворотен Северного Кавказа от Безумных горилл с пистолетами в рамках сольных столичных концертов, посвященных новому альбому! 6 лет внутреннего бунта, выраженного в искренних текстах и ностальгическом звучании. Между поколениями и вне стилей. Мрачные, мощные и агрессивные для перосмыслевших свою юность и пылающих социо-культурным протестом в своих сердцах. Прямиком из топовых плейлистов стриммингов и радиостанций на концертные площадки. Занимай первые ряды - будет мясо . Увидимся на диких лайвах!