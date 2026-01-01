Оповещения от Киноафиши
GorillaGun
18+
О концерте

Дикий стиль из темных подворотен Северного Кавказа от Безумных горилл с пистолетами в рамках сольных столичных концертов, посвященных новому альбому! 6 лет внутреннего бунта, выраженного в искренних текстах и ностальгическом звучании. Между поколениями и вне стилей. Мрачные, мощные и агрессивные для перосмыслевших свою юность и пылающих социо-культурным протестом в своих сердцах. Прямиком из топовых плейлистов стриммингов и радиостанций на концертные площадки. Занимай первые ряды - будет мясо . Увидимся на диких лайвах!

Апрель
3 апреля пятница
19:00
Eclipse Москва, Переведеновский пер., 21, стр. 11
В других городах
Апрель
Май
4 апреля суббота
19:00
Action Club Санкт-Петербург, Лиговский просп., 113
16 мая суббота
19:00
Sgt. Peppers Bar Краснодар, Чапаева, 94
от 700 ₽
17 мая воскресенье
19:00
Подземка Ростов-на-Дону, просп. Сельмаш, 3, ДК «Ростсельмаш»

