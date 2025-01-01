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GORILLA ZIPPO на Речном
Билеты от 2500₽
Киноафиша GORILLA ZIPPO на Речном

GORILLA ZIPPO на Речном

18+
Возраст 18+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Пляжная вечеринка с Gorilla Zippo

Одного образа Василию Вакуленко, многогранному артисту, оказалось недостаточно. Если Баста ассоциируется с лирикой в стиле рэп, то Gorilla Zippo — это мощный электронный драйв, который зарядит вас энергией!

Волшебный ритм и незабываемая атмосфера

Приготовьтесь к взрывным и магическим ритмам! Весь день на пляжной вечеринке вас ждет мощнейший лайнап диджеев, которые создадут уникальную атмосферу. Это будет настоящий праздник музыки и танца!

Расписание мероприятия

  • Сбор гостей и начало вечеринки: 15:00
  • Gorilla Zippo (эксклюзивный сет): 20:45 до 22:45

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события! Приходите и наслаждайтесь атмосферой пляжной вечеринки вместе с нами.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
31 августа
Речной Москва, Ленинградское ш., 45б, стр. 2а
15:00 от 2500 ₽

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