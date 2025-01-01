GORILLA ZIPPO на Речном

Одного образа Василию Вакуленко, многогранному артисту, оказалось недостаточно. Если Баста ассоциируется с лирикой в стиле рэп, то Gorilla Zippo — это мощный электронный драйв, который зарядит вас энергией!
Приготовьтесь к взрывным и магическим ритмам! Весь день на пляжной вечеринке вас ждет мощнейший лайнап диджеев, которые создадут уникальную атмосферу. Это будет настоящий праздник музыки и танца!
Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события! Приходите и наслаждайтесь атмосферой пляжной вечеринки вместе с нами.