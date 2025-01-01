GORILLA ZIPPO на Речном

Пляжная вечеринка с Gorilla Zippo

Одного образа Василию Вакуленко, многогранному артисту, оказалось недостаточно. Если Баста ассоциируется с лирикой в стиле рэп, то Gorilla Zippo — это мощный электронный драйв, который зарядит вас энергией!

Волшебный ритм и незабываемая атмосфера

Приготовьтесь к взрывным и магическим ритмам! Весь день на пляжной вечеринке вас ждет мощнейший лайнап диджеев, которые создадут уникальную атмосферу. Это будет настоящий праздник музыки и танца!

Расписание мероприятия

Сбор гостей и начало вечеринки: 15:00

15:00 Gorilla Zippo (эксклюзивный сет): 20:45 до 22:45

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события! Приходите и наслаждайтесь атмосферой пляжной вечеринки вместе с нами.