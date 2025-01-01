Gorilla Zippo. Levandowskiy (live)

Ты спросишь меня, куда я пойду? Ответ прост — на главную сцену фестиваля IGRA 3.0 в RED ARENA! 13 августа в Сочи впервые выступит GORILLA ZIPPO — электронное альтер-эго Василия Вакуленко. Это эволюция музыкальных вкусов, опыта, мастерства и сторителлинга.
Этой весной GORILLA ZIPPO выпустили новый альбом LAMBADA, фокус-синглом которого стал трек «Туда-сюда». В записи трека приняло участие 75 знаменитостей — музыканты, актеры, комики и блогеры. Это действительно уникальное музыкальное событие!
Гостей RED ARENA ждет захватывающая программа. Вечер откроет Alex Spite с космическими треками. Далее за пультом появится Levandowskiy с live-сетом, который порадует как гиков-меломанов, так и фанатов клубных бэнгеров. Просто послушать не получится — ритм заставит вас танцевать!
В этот вечер публика погрузится в полный спектр эмоций на протяжении 4 часов. Мы знаем, как вы скучаете по качественным фестивалям!
Старт в 20:00. Программа рассчитана на возраст 16+ (Face Control).
Не упустите возможность стать частью этого незабываемого музыкального события в Красной Поляне!