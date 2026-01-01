Оповещения от Киноафиши
Гори, гори моя звезда. Старинный русский романс.
Гори, гори моя звезда. Старинный русский романс.

Гори, гори моя звезда. Старинный русский романс.

6+
Возраст 6+

О выставке

Музыкально-литературный лекторий в филармонии

В филармонии имени Габдуллы Тукая состояится филармонический музыкально-литературный лекторий под руководством народного артиста Республики Татарстан Владимира Васильева.

Тема вечера: романсы

На этом лектории будет освещена тема романса — жанра, который появился во второй половине XVIII века и активно развивался в первой половине XIX века. Романсы тесно связаны с русским песенным фольклором, и в них звучат темы любви, смятения души, восторга встреч и горечи разлуки.

Артисты без микрофонов

Выступления артистов пройдут без микрофонов, что создаст уникальную атмосферу для зрителей и позволит лучше насладиться звуком классической музыки и стенами старинных песен.

Для ценителей классики

Этот лекторий станет отличным событием для тех, кто ценит классическую музыку и романсы. Не упустите возможность окунуться в мир изящной музыки и поэтических текстов.

Апрель
8 апреля среда
18:30
Филармония им. Тукая Казань, Павлюхина, 73
от 600 ₽

