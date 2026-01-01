Музыкально-литературный лекторий в филармонии

В филармонии имени Габдуллы Тукая состояится филармонический музыкально-литературный лекторий под руководством народного артиста Республики Татарстан Владимира Васильева.

Тема вечера: романсы

На этом лектории будет освещена тема романса — жанра, который появился во второй половине XVIII века и активно развивался в первой половине XIX века. Романсы тесно связаны с русским песенным фольклором, и в них звучат темы любви, смятения души, восторга встреч и горечи разлуки.

Артисты без микрофонов

Выступления артистов пройдут без микрофонов, что создаст уникальную атмосферу для зрителей и позволит лучше насладиться звуком классической музыки и стенами старинных песен.

Для ценителей классики

Этот лекторий станет отличным событием для тех, кто ценит классическую музыку и романсы. Не упустите возможность окунуться в мир изящной музыки и поэтических текстов.