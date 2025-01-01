Меню
Горгульи и химеры. Посвящение Луи Вьерну. Органный вечер
Горгульи и химеры. Посвящение Луи Вьерну. Органный вечер

Горгульи и химеры. Посвящение Луи Вьерну. Органный вечер

6+
6+
О концерте/спектакле

Звуки Нотр-Дама: Программа «Горгульи и химеры. Посвящение Луи Вьерну»

Программа «Горгульи и химеры. Посвящение Луи Вьерну» посвящена 155-летию со дня рождения выдающегося французского композитора и органиста, чье имя стало символом соборного звучания острова Ситэ. Вечер проведет композитор и исполнитель Моше Ариэль Ганелин, который предложит взглянуть на творчество Вьерна через призму музыкальных великанов — Иоганна Себастьяна Баха, Оливье Мессиана и собственных произведений.

Музыка Луи Вьерна

Центральной частью программы станет музыка самого Луи Вьерна. Зрители смогут насладиться фантастическими миниатюрами «Горгульи и химеры», где каменные статуи Нотр-Дама оживают в звучании органа. Также прозвучат знаменитые «Колокола Вестминстера», которые перенесут в мир английского перезвона. Не пропустите арии и стремительный финал из Шестой симфонии — произведение, которое сочетает в себе строгость и свет.

Диалог времени: Бах и Мессиан

Программа продолжится виртуозными произведениями Иоганна Себастьяна Баха — Прелюдией и фугой ля минор BWV 543, а также легендарной Токкатой и фугой ре минор BWV 565. Это произведения, к которым обращались все парижские мастера, и их звучание в контексте органного искусства невозможно переоценить.

Оливье Мессиан добавит уникальное измерение с «Молитвой после причастия» из «Книги святого Таинства» — музыка, наполненная тишиной и внутренним светом.

Современное звучание от Ганелина

Особую часть программы составят авторские композиции Моше Ариэля Ганелина, включая две финальные части его Четвёртой органной симфонии, основанной на Откровении Иоанна. В «Звере и лжепророке» тема Иисуса звучит в искаженной и угловатой манере, чтобы в финале добиться триумфа; «Новый Иерусалим» представит мелодическую тему с вариациями.

Также Ганелин представит новые органные транскрипции: Музыкальный момент e-moll op.16 Сергея Рахманинова и Этюд op.10 №4 Фридерика Шопена — связь виртуозности и соборной архитектуры звука.

Приглашение к открытию музыкального мира

Этот вечер станет настоящим открытием для тех, кто ценит четкость смысла и живую атмосферу. Погружение в мир парижских тем, Нотр-Дама и его органистов, «камня и молитвы» создает уникальную возможность выйти за рамки классики и исследовать современность. Приходите, чтобы услышать, как готика, барокко и модерн соединяются одной линией надежды — от «горгулий и химер» к Новому Иерусалиму.

Расписание

10 октября
Храм Святого Людовика Москва, М.Лубянка, 12а
20:00 от 500 ₽

