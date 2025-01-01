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Горе от ума
Билеты от 700₽
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Спектакль Горе от ума

Постановка
Молодежный Театр Вячеслава Спесивцева 12+
Продолжительность 1 час 15 минут
Возраст 12+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Проект «Классика в классе» — «Горе от ума» Александра Грибоедова

Спектакль входит в проект Народного артиста России Вячеслава Спесивцева «Классика в классе», который ставит яркую и динамичную постановку. Вдохновленный водевилем, спектакль предлагает зрителям увлекательное путешествие в постекатерининскую эпоху. С первых секунд действия Чацкий появляется в доме Фамусовых с множеством чемоданов, которые на глазах превращаются в декорации. Этот момент подчеркивает живую энергетику и творческое переосмысление классического произведения.

Интерактивность с зрителями
Спектакль идет в формате интерактивного водевиля, где зрители не просто наблюдают, но и становятся активными участниками, повторяя и заучивая знаменитые фразы из пьесы Грибоедова, такие как «Влюбленные часов не наблюдают», «Дым Отечества нам сладок и приятен» и «Злые языки – страшнее пистолета». Это не только помогает глубже понять текст, но и развивает зрителя как театрального участника и ценителя классической музыки.

Костюмы и сюрпризы
Режиссер спектакля предлагает яркую костюмированную постановку, которая погружает зрителя в атмосферу того времени, где каждый элемент — от декораций до костюмов — тщательно проработан для создания целостной картины постекатерининской эпохи. Одним из самых впечатляющих сюрпризов для зрителей станет монумент Грибоедова в финале, который представляет собой дань уважения великому автору.

Обогащение культурного опыта
Зрители проекта «Классика в классе» не только развиваются как театральные зрители, но и имеют уникальную возможность приобщиться к шедеврам классической музыки, что делает постановку не просто театральным событием, но и культурным опытом для каждого зрителя.

Режиссер
Вячеслав Спесивцев
В ролях
Мария Ларина
Анатолий Просалов
Юлия Ковалевская
Михаил Чкадуа

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 сентября
Молодежный Театр Вячеслава Спесивцева Москва, Руставели, 19
18:00 от 700 ₽

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