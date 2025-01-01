Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Горе от ума
Билеты от 1200₽
Киноафиша Горе от ума

Спектакль Горе от ума

12+
Режиссер Татьяна Дунаевская
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Музыкальный спектакль по Грибоедову в рамках театрального фестиваля «Школьная классика»

Пьеса Александра Грибоедова «Горе от ума» — бессмертная классика русской литературы, в которой переплетаются темы любви, социальных конфликтов и столкновения поколений. В этой постановке особое внимание уделено внутреннему миру главного героя — Чацкого, который пытается разгадать загадку поведения Софьи и преодолеть разочарование в ней. Любовь и разлад с окружающим обществом становятся для Чацкого причиной тех самых «мильонов терзаний», которые пронизывают его роль в комедии.

Вечные вопросы и классические решения

В спектакле детально раскрываются характеры персонажей, а внутренний конфликт героя выходит далеко за рамки несчастной любви. Чацкий становится символом интеллектуала, пытающегося найти своё место в обществе, где старые нормы и предрассудки сталкиваются с новыми веяниями. Это делает спектакль особенно интересным и актуальным для юных зрителей, которые впервые открывают для себя эту классику.

Музыка, сопровождающая чувства героев

Музыкальное сопровождение спектакля — это отдельный акцент, который усиливает драматическую линию. В постановке звучат произведения великих композиторов: Шуберта, Рубинштейна, Чайковского, Скрябина и Ростовского, что помогает глубже прочувствовать эмоции героев и атмосферу эпохи.

«Горе от ума» — это не просто история любви и разочарования, а глубокая комедия, поднимающая важные вопросы о человеческой природе, о разрыве между старым и новым миром, которые остаются актуальными и для современной молодежи.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
16 ноября
Киноконцертный зал «Эльдар» Москва, Ленинский просп., 105
12:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽

Фотографии

Горе от ума Горе от ума Горе от ума Горе от ума Горе от ума Горе от ума Горе от ума Горе от ума Горе от ума Горе от ума Горе от ума Горе от ума Горе от ума Горе от ума Горе от ума Горе от ума Горе от ума Горе от ума Горе от ума Горе от ума Горе от ума Горе от ума Горе от ума Горе от ума Горе от ума Горе от ума Горе от ума Горе от ума Горе от ума

В ближайшие дни

Женитьба Бальзаминова
12+
Комедия
Женитьба Бальзаминова
10 декабря в 19:30 Театр комедии. Основная сцена
от 2000 ₽
Цветы для Элджернона. Remaster
16+
Драма
Цветы для Элджернона. Remaster
7 сентября в 20:00 Фламенкерия
от 1600 ₽
Как важно быть серьезным
16+
Комедия
Как важно быть серьезным
4 октября в 18:00 Театр им. Маяковского
от 1200 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше